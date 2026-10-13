Quarta, 14 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
17°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,03
Euro
R$ 5,63
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Calendário especial pode acelerar votação da PEC do fim da escala 6x1
Esportes Justiça determina que Vasco e Boca Juniors joguem no Maracanã
Política MDB Norte e Nordeste declara apoio a Lula no segundo turno
Política Campanha registra canal Exército do Lula na Justiça Eleitoral
Política 2º turno: 7 cidades também terão eleições complementares para prefeito
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
Política Política

2º turno: 7 cidades também terão eleições complementares para prefeito

Mato Grosso e Paraná também terão cidades com prlebiscidos

13/10/2026 às 16h56
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A votação do segundo turno das eleições, no próximo dia 25, terá um cenário um pouco diferente em algumas cidades do país, com votação também para o cargo de prefeito e, em outros casos, com plebiscitos para ouvir a opinião popular.

As votações de plebiscito ocorrerão em cidades dos estados de Mato Grosso e do Paraná. Já o pleito com eleição suplementar para prefeito, ocorrerá em cidades do Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Continua após a publicidade
Anúncio

Nas cidades de Arroio do Sal (RS), Santana do Itararé (PR), Porto da Folha (SE), Macedônia (SP), Martinópolis (SP) e Narandiba (SP) haverá votação para prefeito e presidente da República. Em cada cargo, o eleitor digitará dois números.

Continua após a publicidade
Anúncio

Já nas cidades de Itaguaí (RJ) e Goiatins (TO), onde também terá eleição suplementar, o eleitor votará para três cargos, nesta ordem: governador do estado, presidente e prefeito, todos também com dois dígitos.

Plebiscitos

Os plebiscitos são consultas populares em que eleitoras e eleitores são chamados a votar para aprovar ou rejeitar uma proposta antes que ela seja implementada.

Este ano, os eleitores de quatro cidades de Mato Grosso e duas do Paraná participação de plebiscitos sobre limites territoriais.

Em Mato Grosso, os eleitores das cidades de Poxoréu e Primavera do Leste vão decidir sobre a transferência do distrito de Nova Poxoréu, atualmente pertencente a Poxoréu, para o município vizinho.

A outra escolha trata da possível incorporação ao município de Cotriguaçu das chamadas "Ilhas de Ocupação" do Projeto de Assentamento Nova Cotriguaçu, área que atualmente pertence a Colniza.

No Paraná, a população de Chopinzinho e de São João será consultada sobre o desmembramento da área correspondente à Comunidade do Alto Mirim, hoje pertencente a Chopinzinho, e sua incorporação ao território de São João.

Em todos os casos, os eleitores registrarão primeiro o voto para presidente e em seguida votarão no plebiscito.

“Na urna eletrônica, as opções de resposta serão “Sim” e “Não”, identificadas pelos números 1 e 2, respectivamente. As propostas serão aprovadas ou rejeitadas por maioria simples dos votos válidos. Votos em branco e nulos não serão considerados no cálculo do resultado”, informou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Além disso, o segundo turno das eleições terá escolha para o cargo de governador em cinco estados, além dos Distrito Federal. São eles:

  • Acre, onde Mailza Assis (Progressistas) e Alan Rick (Republicanos) vão disputar o 2º turno
  • Amazonas, onde Omar Aziz (PSD) e Professora Maria Do Carmo (PL) vão disputar o 2º turno
  • Distrito Federal, onde Celina Leão (Progressistas) e Leandro Grass (PT) vão disputar o 2º turno
  • Espírito Santo, onde Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) vão disputar o 2º turno
  • Rio Grande do Norte, onde Allyson (União) e Cadu De Lula (PT) vão disputar o 2º turno
  • Tocantins, onde Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB) vão disputar o 2º turno.

Vale lembrar que a votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, inclusive nas cidades com fuso horário diferente. Quem esteve apto para votar no 1º turno e não compareceu poderá votar normalmente no 2º turno.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Política Calendário especial pode acelerar votação da PEC do fim da escala 6x1 Política MDB Norte e Nordeste declara apoio a Lula no segundo turno Política Campanha registra canal Exército do Lula na Justiça Eleitoral
Política TSE ordena remoção de post falso sobre uso de droga em ato pró-Lula Política Fim da escala 6x1: confira próximos passos da tramitação no Senado Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (13)
Política Milhares ocupam Copacabana em ato pela democracia e em apoio a Lula Política Flávio Bolsonaro participa de missa na Catedral de Brasília Política SBT admite erro ao atribuir à EBC falha em propaganda eleitoral
Tenente Portela, RS Atualizado às 04h17 - Fonte: ClimaTempo
17°
Tempo nublado

Mín. 16° Máx. 22°

Qui 18°C 13°C
Sex 18°C 11°C
Sáb 14°C 8°C
Dom 17°C 7°C
Seg 19°C 6°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Luto: morre Ito Fassini, pai do proprietário da Jaime Auto Peças
Há 6 dias Luto: morre Ito Fassini, pai do proprietário da Jaime Auto Peças
TSE anula votos de Garotinho, e Ruas vence governo do Rio no 1º turno
Há 6 dias TSE anula votos de Garotinho, e Ruas vence governo do Rio no 1º turno
5ª NEGÓCIOS DAQUI É LANÇADA OFICIALMENTE E ANUNCIA GRANDES SHOWS PARA NOVEMBRO EM TENENTE PORTELA
Há 5 dias 5ª NEGÓCIOS DAQUI É LANÇADA OFICIALMENTE E ANUNCIA GRANDES SHOWS PARA NOVEMBRO EM TENENTE PORTELA
Zanin relata pedido de Paes para suspender eleição de Ruas em 1º turno
Há 5 dias Zanin relata pedido de Paes para suspender eleição de Ruas em 1º turno
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados