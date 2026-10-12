Terça, 13 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
16°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 4,99
Euro
R$ 5,56
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Milhares ocupam Copacabana em ato pela democracia e em apoio a Lula
Política Flávio Bolsonaro participa de missa na Catedral de Brasília
Política SBT admite erro ao atribuir à EBC falha em propaganda eleitoral
Esportes Palmeiras surpreende e deixa Kate Tapia fora da Libertadores Feminina
Política Lula defende respeito às religiões no Dia de Nossa Senhora Aparecida
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Política Política

SBT admite erro ao atribuir à EBC falha em propaganda eleitoral

TSE diz que problema foi em pool de mídias. Leia nota da EBC

12/10/2026 às 18h34
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

O SBT publicou uma nota nesta segunda-feira (12) em seu portal de notícias na qual admite ter informado de forma incorreta que a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) seria responsável pela falha de áudio registrada na propaganda eleitoral do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), exibida na tarde de hoje.

Segundo o SBT, o problema ocorreu durante a conversão técnica do programa.

Continua após a publicidade
Anúncio

Na atualização da reportagem, o portal afirmou que “a empresa estatal é responsável apenas pela transmissão do material já finalizado” e acrescentou que “pelo erro cometido, o SBT News pede desculpas”.

Continua após a publicidade
Anúncio

Diante do ocorrido, a EBC divulgou nota à imprensa refutando a informação de que foi responsável por qualquer erro.

Também em nota, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) esclareceu que o problema de áudio ocorreu devido a um problema técnico no pool de mídias.

"No momento da finalização das mídias, antes da exibição, não foram carregados os áudios de nenhuma das duas propagandas de televisão", informou o tribunal. "Contudo, houve tempo hábil para a correção do problema antes da exibição da segunda propaganda, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva", acrescentou.

Leia a nota da EBC na íntegra:

NOTA À IMPRENSA: EBC NÃO TEVE PARTICIPAÇÃO EM FALHA NA EXIBIÇÃO DO PROGRAMA DO CANDIDATO FLÁVIO BOLSONARO

A falha de áudio na propaganda eleitoral do Partido Liberal, exibida às 13h desta segunda-feira, atingiu igualmente todas as emissoras que transmitem o horário eleitoral gratuito. Toda a operação de exibição da propaganda presidencial é de responsabilidade do pool de emissoras.

Exibição do dia estava a cargo de outra empresa que integra o pool de emissoras.

O pool é formado pelas emissoras de rádio e televisão e organizado pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), nos termos do art. 64 da Resolução TSE nº 23.610/2019. Pelo plano de mídia do 2º turno (Resolução TSE nº 23.778/2026), cabe ao pool receber as mídias das campanhas e gerar o sinal da propaganda distribuído a todo o país. A divisão de tarefas dentro do pool é definida pela ABERT.

Mais uma vez, a EBC refuta a informação de que foi responsável por qualquer erro. E agradece ao SBT por reconhecido publicamente que se equivocou ao acusar injustamente a EBC.

A EBC aguarda o pronunciamento da ABERT sobre as causas da ocorrência.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Política Milhares ocupam Copacabana em ato pela democracia e em apoio a Lula Política Flávio Bolsonaro participa de missa na Catedral de Brasília Política Lula defende respeito às religiões no Dia de Nossa Senhora Aparecida
Política Lula quer aumentar incentivos à cultura; Flávio defende patrimônio Política Técnicos do TSE não encontram conteúdo falso no canal Exército do Lula Política Corregedor derruba decisão que suspendeu canal Exército do Lula
Política Lula faz comício em Natal e Flávio participa de moto-carreata no Rio Política PF desmente Veja e Padilha aciona Justiça sobre fake news contra Lula Política Aumentam agressões políticas em mês de luta contra violência à mulher
Tenente Portela, RS Atualizado às 23h16 - Fonte: ClimaTempo
16°
Tempo nublado

Mín. 15° Máx. 18°

Qua 22°C 15°C
Qui 19°C 14°C
Sex 20°C 12°C
Sáb 15°C 9°C
Dom °C °C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Luto: morre Ito Fassini, pai do proprietário da Jaime Auto Peças
Há 5 dias Luto: morre Ito Fassini, pai do proprietário da Jaime Auto Peças
TSE anula votos de Garotinho, e Ruas vence governo do Rio no 1º turno
Há 4 dias TSE anula votos de Garotinho, e Ruas vence governo do Rio no 1º turno
5ª NEGÓCIOS DAQUI É LANÇADA OFICIALMENTE E ANUNCIA GRANDES SHOWS PARA NOVEMBRO EM TENENTE PORTELA
Há 3 dias 5ª NEGÓCIOS DAQUI É LANÇADA OFICIALMENTE E ANUNCIA GRANDES SHOWS PARA NOVEMBRO EM TENENTE PORTELA
Zanin relata pedido de Paes para suspender eleição de Ruas em 1º turno
Há 4 dias Zanin relata pedido de Paes para suspender eleição de Ruas em 1º turno
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados