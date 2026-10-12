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Palmeiras surpreende e deixa Kate Tapia fora da Libertadores Feminina

Verdão alega questão disciplinar e goleira lamenta forma da punição

12/10/2026 às 17h33
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Divulgação/SE Palmeiras
© Divulgação/SE Palmeiras

Os três representantes brasileiros na Libertadores Feminina deste ano apresentaram à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) a lista de inscritas para o torneio, que será em Quito (Equador). O destaque ficou por conta da ausência da goleira colombiana Kate Tapia, titular do Palmeiras, da relação divulgada pelo time, sob alegação de "questões disciplinares".

"Tapia pediu autorização para viajar à Colômbia, a fim de resolver problemas particulares envolvendo seu pai. Diretoria e comissão técnica, incluindo o preparador de goleiras, concederam a permissão, mas ela embarcou antes da data acordada, sem o consentimento do clube", argumentou o Verdão, no comunicado.

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A goleira de 33 anos utilizou as redes sociais para se pronunciar. Ela confirmou a solicitação para viajar, mas afirmou que, ao comunicar "a situação que estava vivendo", manifestou o desejo de "antecipar em um dia" a ida à Colômbia para se reunir com a família antes de se apresentar à seleção do país - Tapia foi convocada para dois amistosos contra a Venezuela.

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"O que mais me entristeceu foi ter sido informada, após quatro anos de entrega, trabalho e compromisso, de que não faria parte da Libertadores por meio de uma comunicação no grupo da equipe, sem ter tido previamente uma conversa pessoal. Respeito as decisões esportivas e as responsabilidades que fazem parte da vida profissional. Mas também acredito que, por trás de cada futebolista, existe uma pessoa, uma família e momentos difíceis que merecem ser ouvidos e compreendidos", lamentou a colombiana, que disse estar na torcida pelas companheiras.

O contrato de Tapia com o Palmeiras termina em dezembro e o episódio pode representar o fim da passagem dela pelo clube, onde conquistou cinco títulos. Em dois deles - o Campeonato Paulista de 2024 e a Supercopa do Brasil deste ano - a goleira foi decisiva, salvando três pênaltis em cada final, ambas diante do Corinthians.

Sem Tapia, a meta alviverde na Libertadores deve ter Natascha como titular. Ravena e Tainá (suplente) são as demais goleiras na lista que conta, ao todo, com 23 inscritas.

Pela hegemonia

As Palestrinas estão no Grupo B, ao lado de Belgrano (Argentina), Universitario (Peru) e do anfitrião Dragonas, que é o time feminino do Independiente del Valle. As paulistas estreiam nesta quinta-feira (15), às 21h (horário de Brasília), contra as peruanas, no Estádio Banco Guayaquil. Campeão em 2022, o Verdão busca o segundo título.

No mesmo dia, mais cedo, às 17h, o Corinthians abre a participação brasileira contra o Colo-Colo (Chile), no Estádio Casa Blanca. Dono de seis títulos e campeão das últimas três edições, o Timão figura no Grupo A, onde também estão Caracas (Venezuela) e Santa Fe (Colômbia).

O último brasileiro a estrear será o Cruzeiro. Pela primeira vez na Libertadores Feminina, as Cabulosas encaram outro time da casa, a LDU, no Casa Blanca, às 21h de sexta-feira (16). As mineiras foram sorteadas no Grupo C, junto de Bolívar (Bolívia) e Olimpia (Paraguai).

O único grupo sem clubes do Brasil é o D, com Libertad (Paraguai), Nacional (Uruguai), Universidad de Chile e Deportivo Cali (Colômbia). Os dois primeiros de cada chave vão às quartas de final. Os confrontos da fase eliminatória serão definidos em jogo único. A decisão está marcada para 31 de outubro, no Casa Blanca.

O Brasil domina a Libertadores Feminina com 14 títulos nas 17 edições anteriores. Além de Corinthians e Palmeiras, outros três clubes do país venceram a competição: São José (três), Ferroviária e Santos (dois cada).

O último vencedor que não era brasileiro foi o Atlético Huila (Colômbia), em 2018. Os demais campeões foram Colo-Colo (2012) e o paraguaio Sportivo Limpeño (2016).

Veja as inscritas dos times brasileiros

PALMEIRAS

Goleiras: Natascha, Ravena e Tainá

Defensoras: Ana Guzmán, Poliana, Giovana Campiolo, Fe Palermo, Pati Maldaner, Emily Assis, Antonia, Carla Thay e Raíssa Bahia

Meio-campistas: Brena, Diany, Andressinha, Duda Santos, Lorena Benitez, Melanie Chirinios e Joselyn Espinales

Atacantes: Glaucia, Bia Zaneratto, Taina Maranhão e Rhay Coutinho

Técnica: Rosana Augusto

CORINTHIANS

Goleiras: Nicole e Lelê

Defensoras: Thaís Ferreira, Thaís Regina, Juliete, Gi Fernandes, Duda Mineira, Tamires e Erika

Meio-campistas: Andressa Alves, Gabi Zanotti, Ivana Fuso, Letícia Monteiro, Paola Garcia, Duda Sampaio, Day Rodriguez e Ana Vitória

Atacantes: Gisela Robledo, Jhonson, Ariel Godoi, Vic Albuquerque, Belén Aquino e Jaqueline

Técnico: Emily Lima

CRUZEIRO

Goleiras: Leilane, Camila Rodrigues e Cláudia

Defensoras: Yenifer Giménez, Gisseli, Michelle Romero, Isadora, Vitória Calhau, Capelinha, Letícia Alves e Ketlin

Meio-campistas: Lorena Bedoya, Rafa Levis, Mari Andrade, Ana Flávia e Pri Back.

Atacante: Vanessinha, Gaby Rodriguez, Letícia Ferreira, Byanca Brasil, Radija, Marília e Milena

Técnico: Jonas Urias

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