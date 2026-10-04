Seleção feminina sub-17 é convocada para mais uma Copa do Mundo

A seleção brasileira feminina está convocada para disputar a Copa do Mundo sub-17 deste ano, em Marrocos, entre os dias 17 de outubro e 7 de novembro. A técnica Rilany Silva anunciou a lista com 26 jogadoras, que embarca ainda neste domingo (4), às 22h (horário de Brasília).

A vaga na Copa foi garantida em abril, com o título do Campeonato Sul-Americano sub-17, no Paraguai. As convocadas para a competição faziam parte do grupo de 28 atletas que treinava na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), desde o último dia 22 de setembro.

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A base da seleção chamada por Rilany atua no futebol paulista. Corinthians, São Paulo e Ferroviária contam, cada um, com seis convocadas. A lista também reúne atletas do Internacional e do Flamengo (duas de cada), além de dois clubes do exterior: Wichita (Estados Unidos) e Nordsjelland (Dinamarca).

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A Ferroviária é a atual campeã brasileira sub-17. Na decisão deste ano, as Guerreirinhas Grenás conquistaram o título em cima do Internacional, após empatarem por 4 a 4 na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), e vencerem por 2 a 1 no Passo D'Areia, em Porto Alegre. Os jogos foram transmitidos ao vivo pela TV Brasil .

O Brasil está no Grupo C do Mundial, ao lado de Canadá, Noruega e Gana. Os jogos da primeira fase serão disputados na Academia de Futebol Mohammed VI, em Salé, região metropolitana da capital marroquina Rabat.

A estreia brasileira será no dia 18 de outubro, às 12h, diante do Canadá . Três dias depois, às 15h, o desafio será contra Gana. Por fim, dia 24, novamente às 12h, a seleção canarinho encerra a participação na fase de grupos tendo pela frente a Noruega.

A Copa reúne 24 seleções, divididas em seis grupos com quatro equipes. Os dois primeiros de cada chave mais os quatro melhores terceiros colocados avançam às oitavas de final.

Esta será a 10ª edição da competição, realizada pela primeira vez em 2008. Até 2024, o torneio ocorria a cada dois anos. A partir de 2025, passou a ser realizado anualmente.

Na última edição, em 2025, também disputada no Marrocos, o Brasil realizou a melhor campanha da história, chegando às semifinais. A seleção canarinho foi eliminada pela Coreia do Norte, que chegou ao quarto título, e caiu nos pênaltis para o México no jogo que valia o terceiro lugar.

Confira as convocadas

Goleiras

Nathalia Borges – Corinthians

Isa Dossena – Ferroviária

Andressa Macedo – Wichita (EUA)

Defensoras

Andreyna – Ferroviária

Kaillany Ranifah – Corinthians

Eloisa Feijó – São Paulo

Emilly França – Ferroviária

Isadora Rech – Internacional

Meio-campistas

Sarah Coelho – São Paulo

Carol Melo – Corinthians

Gigi Pires – São Paulo

Pepê – Corinthians

Indy Botasso – Nordsjelland (Dinamarca)

Helena Rodrigues – São Paulo

Atacantes

Nayane Souza – Ferroviária

Laurinha – Internacional

Letícia Pinho – Flamengo

Greise – Ferroviária

Sofia Gamonal – São Paulo

Marcelinha – Ferroviária

Nicolly Manuel – Flamengo