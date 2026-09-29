Redentora - Nota de falecimento

Faleceu nesta terça-feira, 29 de setembro de 2026, aos 79 anos, Alpidio Ribeiro da Silva. O falecimento ocorreu às 19h24, no Hospital Santo Antônio.

Alpidio nasceu em 4 de fevereiro de 1947.

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O velório será realizado a partir das 21h desta terça-feira, na Capela Mortuária da Funerária São Jorge.

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A cerimônia de despedida ainda terá horário anunciado. O sepultamento será realizado no cemitério da Comunidade São José, em Redentora (RS).

Aos familiares e amigos, ficam registrados os sentimentos de pesar neste momento de despedida.