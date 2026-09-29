Quarta, 30 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
16°

Chuva

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,18
Euro
R$ 5,88
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
TRÂNSITO Colisão no guard-rail seguida de capotamento deixa dois mortos e dois feridos na BB-386, em Soledade
Política Novas tecnologias levam Justiça Eleitoral a reforçar regras de votação
Justiça Mendonça libera postagem de Erika Hilton sobre Nossa Senhora Aparecida
Geral Mega-Sena acumula para R$ 75 milhões; confira os números sorteados
Justiça TSE irá julgar decisão que barrou postagens sobre Nossa Senhora
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Obituário OBITUÁRIO

Redentora - Nota de falecimento

Morre aos 79 anos Alpidio Ribeiro da Silva

29/09/2026 às 22h33
Por: Redação
Compartilhe:
Divulgação
Divulgação

Faleceu nesta terça-feira, 29 de setembro de 2026, aos 79 anos, Alpidio Ribeiro da Silva. O falecimento ocorreu às 19h24, no Hospital Santo Antônio.

Alpidio nasceu em 4 de fevereiro de 1947.

Continua após a publicidade
Anúncio

O velório será realizado a partir das 21h desta terça-feira, na Capela Mortuária da Funerária São Jorge.

Continua após a publicidade
Anúncio

A cerimônia de despedida ainda terá horário anunciado. O sepultamento será realizado no cemitério da Comunidade São José, em Redentora (RS).

Aos familiares e amigos, ficam registrados os sentimentos de pesar neste momento de despedida.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
OBITUÁRIO Tenente Portela - Nota de falecimento Obituário Tenente Portela - Nota de Falecimento OBITUÁRIO Tenente Portela - Nota de Falecimento
OBITUÁRIO Derrubadas/Desimigrados - Nota de Falecimento OBITUÁRIO Derrubadas - Nota de falecimento OBITUÁRIO Gracindo Jr., ator e diretor que participou da inauguração da TV Globo, morre no Rio aos 83 anos
OBITUÁRIO Tenente Portela - Nota de falecimento
Tenente Portela, RS Atualizado às 09h15 - Fonte: ClimaTempo
16°
Chuva

Mín. 15° Máx. 19°

Qui 20°C 12°C
Sex 22°C 8°C
Sáb 26°C 11°C
Dom 23°C 15°C
Seg 18°C 15°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Tenente Portela - Nota de falecimento
Há 6 dias Tenente Portela - Nota de falecimento
Redentora - Nota de falecimento
Há 11 horas Redentora - Nota de falecimento
Fux pede a Senado posição sobre acessos de Vorcaro e esposa de Moraes
Há 7 dias Fux pede a Senado posição sobre acessos de Vorcaro e esposa de Moraes
Trama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da pena
Há 6 dias Trama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da pena
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados