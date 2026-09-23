Tenente Portela - Nota de falecimento

Faleceu na noite desta quarta-feira (23), aos 77 anos, Silverte Nilson, conhecido como “Teco”. O falecimento ocorreu às 19h20, no Hospital de Clínicas de Passo Fundo.

Silverte nasceu em 2 de março de 1949.

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O velório será realizado a partir das 8h desta quinta-feira (24), na Igreja IECLB. O culto de despedida está marcado para as 16h30.

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Familiares e amigos se despedem de Silverte Nilson, que deixa saudades entre aqueles que conviveram com ele.

Informações: Funerária Engler.