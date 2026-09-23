Internacional contrata técnico Eduardo Baptista até o fim da temporada

Tempo limpo
Tenente Portela, RS
O Internacional anunciou a contratação do técnico Eduardo Baptista nesta quarta-feira (23), três dias após a demissão do uruguaio Paulo Pezollano. O novo treinador terá o desafio de tirar o Colorado da zona de rebaixamento (Z4) a 10 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. Com 28 pontos, o Inter amarga o 18ª lugar no Brasileirão. Baptista comandará o Inter até o final deste ano.
Até a última terça (22), Baptista comandava o Criciúma. Após um ano e quatro meses de trabalho no clube, ele deixou o time catarinense na sexta posição da Série B.
Baptista retorna a um clube da elite do futebol brasileiro após quatro anos. Em 2022 ele teve uma passagem meteórica (seis jogos apenas) pelo Atlético-GO.
Desde que iniciou a carreira de técnico em 2014 no Sport, Baptista acumulou passagens no comando de Fluminense, Palmeiras, Athletico-PR, Vila Nova, Mirassol, Remo, Juventude e Atlético-GO, entre outros.
Aos 56 anos, o técnico paulista assume o Colorado junto com o auxiliar Julio Cesar Schiavon e com o analista de desempenho Lucas Brito Souza.
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