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Internacional contrata técnico Eduardo Baptista até o fim da temporada

Time gaúcho ocupa a antepenúltima colocação na tabela do Brasileirão

23/09/2026 às 19h38
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Reprodução Instagram/Internacional
© Reprodução Instagram/Internacional

O Internacional anunciou a contratação do técnico Eduardo Baptista nesta quarta-feira (23), três dias após a demissão do uruguaio Paulo Pezollano. O novo treinador terá o desafio de tirar o Colorado da zona de rebaixamento (Z4) a 10 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. Com 28 pontos, o Inter amarga o 18ª lugar no Brasileirão. Baptista comandará o Inter até o final deste ano.

Até a última terça (22), Baptista comandava o Criciúma. Após um ano e quatro meses de trabalho no clube, ele deixou o time catarinense na sexta posição da Série B.

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Baptista retorna a um clube da elite do futebol brasileiro após quatro anos. Em 2022 ele teve uma passagem meteórica (seis jogos apenas) pelo Atlético-GO.

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Desde que iniciou a carreira de técnico em 2014 no Sport, Baptista acumulou passagens no comando de Fluminense, Palmeiras, Athletico-PR, Vila Nova, Mirassol, Remo, Juventude e Atlético-GO, entre outros.

Aos 56 anos, o técnico paulista assume o Colorado junto com o auxiliar Julio Cesar Schiavon e com o analista de desempenho Lucas Brito Souza.

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