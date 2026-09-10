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Rádio Nacional transmite Independiente del Valle x Flamengo

Jogo da Copa Libertadores da América vai ao ar a partir das 21h15

10/09/2026 às 11h23
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Independiente del Valle e Flamengo entram em campo nesta quinta-feira (10) pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América.

O duelo será disputado no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador, e a Rádio Nacional transmite todas as emoções ao vivo a partir das 21h15.

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Atual campeão do torneio, o Rubro-Negro terá pela frente o desafio dos 2.850 metros de altitude da capital equatoriana. O time chega às quartas após superar o Cruzeiro na fase anterior, garantindo a classificação com um empate em 1 a 1 fora de casa e uma vitória por 2 a 1 no Maracanã.

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Do outro lado, o Independiente del Valle aposta na força como mandante para abrir vantagem. A equipe equatoriana liderou o Grupo H com 13 pontos e eliminou o Deportes Tolima nas oitavas de final com placar agregado de 4 a 1.

A transmissão da Rádio Nacional inicia com a faixa Show de Bola Nacional e contará com uma equipe completa para levar ao público todas as informações do confronto. O jogo terá narração de André Luiz Mendes com comentários de Mário Silva. Mauricio Costa comanda a reportagem e o plantão da rodada.

A transmissão da partida entra no ar para parte da rede em AM e OC, além da FM no Rio de Janeiro, no Alto Solimões e parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app Rádios EBC e no site da emissora. Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

Informações sobre a Copa Libertadores

A Copa Conmebol Libertadores é o principal torneio de clubes da América do Sul, organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Disputada anualmente desde 1960, a competição reúne as equipes mais qualificadas de cada país do continente, definidas por seus desempenhos nas ligas nacionais.

Considerada o equivalente sul-americano da Liga dos Campeões da Europa, a Libertadores consagra o campeão continental, que passa a representar a região no Mundial de Clubes.

Cobertura esportiva da Nacional

Esporte que é paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional, emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros. Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional. A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo.

A equipe da Rádio Nacional reúne craques da crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia. Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da TV Brasil . Os profissionais realizam o programa Stadium, de segunda a sexta, às 12h30, e de terça a sexta, às 18h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil, às 12h45 e às 19h, também oferece uma ampla cobertura dos principais resultados do dia.

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas

Ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A premiação criada pela TV Brasil e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026. A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados. Acesse até 31 de outubro.

Serviço

Copa Libertadores 2026 – Ind. Del Valle x Flamengo, quinta-feira (10), a partir das 21h15, na Rádio Nacional RJ, AM, OC e AS + RNCP e Parceiros. Além disso, partida também será transmitida pelo canal da Rádio Nacional no YouTube.

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais

Site: https://radionacional.ebc.com.br
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Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz
Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz
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