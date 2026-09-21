Terça, 22 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
14°

Chuvas esparsas

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,11
Euro
R$ 5,86
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Veja como foi a segunda-feira (21) dos candidatos a presidente
Economia Senacon vai investigar 70 postos por aumento abusivo de preços
Economia Empregados da Caixa rejeitam proposta da empresa e greve continua
Saúde Rio confirma caso de raiva em cão que teve contato com morcego
Política Escolas privadas fora de locais de votação terão aulas normais no DF
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Feira Negócios Daqui
Esportes Esportes

Futebol feminino: TV Brasil exibe Corinthians e Bahia pela semifinal

Times disputam jogo de volta da semifinal do Brasileirão Feminino

21/09/2026 às 16h48
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Arte Marketing EBC
© Arte Marketing EBC

A TV Brasil transmite nesta segunda-feira (21) a partida de volta das semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 2026 entre Corinthians e Bahia. A exibição do confronto tem início às 21h30, direto da Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Na partida de ida disputada na última terça-feira (15), o Corinthians levou a melhor e venceu o adversário por 1 a 0 na Casa de Apostas Fonte Nova, em Salvador (BA). Com o resultado, o timão joga agora pelo empate. Já as Mulheres de Aço do Bahia precisarão vencer por 1 gol de diferença para que o jogo seja levado aos pênaltis, ou dois ou mais gols para avançar à próxima fase.

Continua após a publicidade
Anúncio

As exibições fazem parte da estratégia da TV Brasil , a tela do futebol feminino, para ampliar a visibilidade da modalidade no país. Pelo terceiro ano consecutivo, o canal público exibe os jogos da elite feminina. Também serão transmitidos os confrontos decisivos das Séries A2 e A3, a partir das semifinais. Além disso, o público poderá acompanhar as decisões das categorias de base pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.

Continua após a publicidade
Anúncio

A equipe de profissionais que comanda as transmissões do Brasileirão Feminino conta com o narrador Thiago Julianelli e um time de mulheres formado pelas comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.

As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) , que podem retransmitir a programação da TV Brasil em seus estados.

Sobre o Brasileirão Feminino Série A1

A edição de 2026 do campeonato mobiliza 18 equipes que se enfrentam em turno único na fase de classificação. Os oito primeiros avançam para a segunda fase. As etapas a partir das quartas de final são disputadas no formato de mata-mata com duelos de ida e volta.

Os times reunidos na Brasileirão Feminino Série A1 são: América (MG), Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Mixto (MT), Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória.

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas

Aproveite o mata-mata na Série A1 e ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas . A premiação criada pela TV Brasil e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026. A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados. Acesse ebc.com.br/premiotvbrasilpetrobrasparaelas até 31 de outubro.

Ao vivo e on demand
Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play , pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço
Brasileirão Feminino Série A1 –Corinthians X Bahia– Segunda-feira (21), a partir das 21h30, na TV Brasil.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Esportes Rádio Nacional exibe Corinthians x Fluminense neste domingo Esportes Brasil bate Colômbia e segue 100% no Sul-Americano masculino de vôlei Esportes Brasileirão Feminino: TV Brasil exibe semifinal Bahia x Corinthians
Esportes EBC participa de evento internacional sobre futuro do futebol feminino Esportes Rádio Nacional transmite clássico Flamengo x Corinthians neste domingo Esportes Brasileirão Feminino A2: TV Brasil acompanha primeiro jogo da final
Esportes Futebol de cegos: Brasil vai à final da Copa América contra Colômbia Esportes Rádio Nacional transmite Independiente del Valle x Flamengo
Tenente Portela, RS Atualizado às 23h15 - Fonte: ClimaTempo
14°
Chuvas esparsas

Mín. 14° Máx. 29°

Qua 16°C 8°C
Qui 18°C 7°C
Sex 25°C 10°C
Sáb 27°C 13°C
Dom 29°C 16°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela
Há 3 dias Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela
Velório de carroceiro será nesta terça-feira em Esquina Jaboticaba
Há 7 dias Velório de carroceiro será nesta terça-feira em Esquina Jaboticaba
Tenente Portela - Nota de Falecimento
Há 4 dias Tenente Portela - Nota de Falecimento
Ciclista morre após ser atropelado na RS-330, em Tenente Portela
Há 4 dias Ciclista morre após ser atropelado na RS-330, em Tenente Portela
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados