VIAS CENTRAIS SÃO INTERDITADAS PARA INÍCIO DO RECAPEAMENTO EM TENENTE PORTELA

Parte da Avenida Santa Rosa, na região central de Tenente Portela, está interditada ao trânsito para a realização dos serviços de recapeamento asfáltico.

As barreiras já foram instaladas nas proximidades da rótula da Corsan e também nos acessos próximos ao Banrisul, ao Hospital Santo Antônio e à Praça Tenente Bins. A medida é necessária para garantir segurança e permitir a execução dos trabalhos pela empresa responsável.

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A previsão é de que o recapeamento comece nesta terça-feira, 22 de setembro, conforme as condições do tempo.

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Durante a execução dos serviços, os motoristas devem evitar os pontos bloqueados, utilizar ruas laterais e respeitar a sinalização instalada no local.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela