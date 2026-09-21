Terça, 22 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
14°

Chuvas esparsas

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,11
Euro
R$ 5,86
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Veja como foi a segunda-feira (21) dos candidatos a presidente
Economia Senacon vai investigar 70 postos por aumento abusivo de preços
Economia Empregados da Caixa rejeitam proposta da empresa e greve continua
Saúde Rio confirma caso de raiva em cão que teve contato com morcego
Política Escolas privadas fora de locais de votação terão aulas normais no DF
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Tenente Portela RECAPEAMENTO

VIAS CENTRAIS SÃO INTERDITADAS PARA INÍCIO DO RECAPEAMENTO EM TENENTE PORTELA

A previsão é de que o recapeamento comece nesta terça-feira

21/09/2026 às 17h24
Por: Redação
Compartilhe:
Divulgação
Divulgação

Parte da Avenida Santa Rosa, na região central de Tenente Portela, está interditada ao trânsito para a realização dos serviços de recapeamento asfáltico.

As barreiras já foram instaladas nas proximidades da rótula da Corsan e também nos acessos próximos ao Banrisul, ao Hospital Santo Antônio e à Praça Tenente Bins. A medida é necessária para garantir segurança e permitir a execução dos trabalhos pela empresa responsável.

Continua após a publicidade
Anúncio

A previsão é de que o recapeamento comece nesta terça-feira, 22 de setembro, conforme as condições do tempo.

Continua após a publicidade
Anúncio

Durante a execução dos serviços, os motoristas devem evitar os pontos bloqueados, utilizar ruas laterais e respeitar a sinalização instalada no local.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
RECAPEAMENTO PREPARAÇÃO PARA RECAPEAMENTO AVANÇA NA AVENIDA SANTA ROSA EM TENENTE PORTELA GREVE Funcionários da Caixa aderem à greve e atividades são paralisadas em Tenente Portela Autoatendimento segue funcionando FISCALIZAÇÃO Tenente Portela terá fiscalização na rede de abastecimento de água
FARROUPILHA Confira a programação completa do 15° Acampamento Farroupilha de Tenente Portela VAGA PREFEITURA ABRE PROCESSO SELETIVO PARA CUIDADOR RESIDENTE FEIRA FEIRA NEGÓCIOS DAQUI ABRE NOVA ETAPA DE INSCRIÇÕES PARA EMPRESAS DO MUNICÍPIO
7 SETEMBRO TENENTE PORTELA CELEBRA A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL COM DESFILE CÍVICO DESFILE Confira aqui a ordem do desfile de 7 de Setembro em Tenente Portela Desfile Cívico TENENTE PORTELA REALIZA DESFILE CÍVICO NESTA SEGUNDA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO
Tenente Portela, RS Atualizado às 23h15 - Fonte: ClimaTempo
14°
Chuvas esparsas

Mín. 14° Máx. 29°

Qua 16°C 8°C
Qui 18°C 7°C
Sex 25°C 10°C
Sáb 27°C 13°C
Dom 29°C 16°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela
Há 3 dias Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela
Velório de carroceiro será nesta terça-feira em Esquina Jaboticaba
Há 7 dias Velório de carroceiro será nesta terça-feira em Esquina Jaboticaba
Tenente Portela - Nota de Falecimento
Há 4 dias Tenente Portela - Nota de Falecimento
Ciclista morre após ser atropelado na RS-330, em Tenente Portela
Há 4 dias Ciclista morre após ser atropelado na RS-330, em Tenente Portela
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados