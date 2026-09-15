Funcionários da Caixa aderem à greve e atividades são paralisadas em Tenente Portela

As atividades da Caixa Econômica Federal estão paralisadas nesta terça-feira (15) em Tenente Portela, após os funcionários da agência aderirem à greve nacional da categoria. Com a mobilização, o atendimento presencial ao público fica prejudicado enquanto durar o movimento.

A greve dos empregados da Caixa começou em 10 de setembro e ocorre por tempo indeterminado. Entre os principais pontos de divergência estão as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho e mudanças relacionadas ao Saúde Caixa, plano de assistência médica dos empregados. A proposta apresentada pelo banco foi rejeitada pelos trabalhadores, mantendo a paralisação em diversas regiões do país.

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Em Tenente Portela, não haverá atendimento presencial ao público durante a paralisação. Permanecem na agência o gerente de atendimento e o gerente da unidade, que ficarão responsáveis pelas atividades internas e pelo abastecimento dos terminais de autoatendimento, que continuarão disponíveis para os clientes.