Tenente Portela terá fiscalização na rede de abastecimento de água

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS) fiscalizará, nesta segunda (14) e na terça-feira (15), o sistema de abastecimento de água operado pela Corsan em Tenente Portela.

O objetivo principal é verificar o cumprimento das condições de pressão da água fornecida aos usuários. Para isso, serão realizadas medições em diferentes pontos da rede no município. As informações obtidas permitirão avaliar se a prestação do serviço atende aos padrões estabelecidos pela regulamentação vigente.

A Corsan deverá apresentar informações sobre as reclamações relacionadas à pressão da água, o mapeamento das ocorrências, os equipamentos de medição, os pontos de monitoramento, os estudos e projetos para o sistema e os dados relativos à setorização e ao controle de pressão da rede.

A análise da pressão permite identificar possíveis alterações no funcionamento da rede e verificar se o abastecimento está ocorrendo dentro dos padrões estabelecidos. Caso sejam identificados pontos que apresentem resultados fora dos parâmetros ou que demandem uma avaliação mais aprofundada, a AGERGS poderá solicitar acompanhamento adicional.

Além das medições realizadas em campo, a AGERGS considera os registros de reclamações dos usuários, uma importante fonte de informação para o planejamento e o direcionamento das atividades de fiscalização. Por isso, a Agência reforça a importância de que os usuários formalizem suas demandas inicialmente junto à Corsan, possibilitando o registro da ocorrência e a oportunidade de solução pela prestadora do serviço.

A ação técnica será conduzida pelos especialistas em Regulação Ivando Stein e Vinicio Michael Mayer, da Diretoria de Saneamento e Irrigação da AGERGS.

Fonte: AGERGS