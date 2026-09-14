Terça, 15 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
12°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,14
Euro
R$ 5,94
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Economia Conselho regulamenta crédito para taxistas e motoristas de aplicativo
Política Confira como foi a segunda-feira (14) dos candidatos a presidente
GRAVE ACIDENTE Acidente na BR-163 envolve veículo e carroça em Barra do Guarita
Economia Move Brasil terá R$ 30 bilhões para crédito de veículos
Economia Estados e municípios têm limite de crédito para 2026 ampliado
Feira Negócios Daqui
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Tenente Portela FISCALIZAÇÃO

Tenente Portela terá fiscalização na rede de abastecimento de água

Equipe da AGERGS fará medições de pressão em diferentes pontos do sistema operado pela Corsan

14/09/2026 às 11h34
Por: Redação
Compartilhe:
Divulgação
Divulgação
A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS) fiscalizará, nesta segunda (14) e na terça-feira (15), o sistema de abastecimento de água operado pela Corsan em Tenente Portela. 
O objetivo principal é verificar o cumprimento das condições de pressão da água fornecida aos usuários. Para isso, serão realizadas medições em diferentes pontos da rede no município. As informações obtidas permitirão avaliar se a prestação do serviço atende aos padrões estabelecidos pela regulamentação vigente.
A Corsan deverá apresentar informações sobre as reclamações relacionadas à pressão da água, o mapeamento das ocorrências, os equipamentos de medição, os pontos de monitoramento, os estudos e projetos para o sistema e os dados relativos à setorização e ao controle de pressão da rede.
A análise da pressão permite identificar possíveis alterações no funcionamento da rede e verificar se o abastecimento está ocorrendo dentro dos padrões estabelecidos. Caso sejam identificados pontos que apresentem resultados fora dos parâmetros ou que demandem uma avaliação mais aprofundada, a AGERGS poderá solicitar acompanhamento adicional.
Além das medições realizadas em campo, a AGERGS considera os registros de reclamações dos usuários, uma importante fonte de informação para o planejamento e o direcionamento das atividades de fiscalização.  Por isso, a Agência reforça a importância de que os usuários formalizem suas demandas inicialmente junto à Corsan, possibilitando o registro da ocorrência e a oportunidade de solução pela prestadora do serviço.
A ação técnica será conduzida pelos especialistas em Regulação Ivando Stein e Vinicio Michael Mayer, da Diretoria de Saneamento e Irrigação da AGERGS.
 
Fonte: AGERGS
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
FARROUPILHA Confira a programação completa do 15° Acampamento Farroupilha de Tenente Portela VAGA PREFEITURA ABRE PROCESSO SELETIVO PARA CUIDADOR RESIDENTE FEIRA FEIRA NEGÓCIOS DAQUI ABRE NOVA ETAPA DE INSCRIÇÕES PARA EMPRESAS DO MUNICÍPIO
7 SETEMBRO TENENTE PORTELA CELEBRA A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL COM DESFILE CÍVICO DESFILE Confira aqui a ordem do desfile de 7 de Setembro em Tenente Portela Desfile Cívico TENENTE PORTELA REALIZA DESFILE CÍVICO NESTA SEGUNDA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO
NEGÓCIOS DAQUI TENENTE PORTELA ABRE INSCRIÇÕES PARA EXPOSITORES DA 5ª FEIRA NEGÓCIOS DAQUI BANDA BANDA MUNICIPAL RECEBE NOVOS UNIFORMES PARA APRESENTAÇÕES Tenente Portela RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COMEÇA PELO ENTORNO DA PRAÇA DO IMIGRANTE EM TENENTE PORTELA
Tenente Portela, RS Atualizado às 01h16 - Fonte: ClimaTempo
12°
Tempo nublado

Mín. Máx. 18°

Qua 19°C 6°C
Qui 22°C 8°C
Sex 22°C 11°C
Sáb 16°C 15°C
Dom 25°C 16°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Acidente na BR-163 envolve veículo e carroça em Barra do Guarita
Há 5 horas Acidente na BR-163 envolve veículo e carroça em Barra do Guarita
PRF atende acidente com dois óbitos em Lagoa Vermelha
Há 6 dias PRF atende acidente com dois óbitos em Lagoa Vermelha
Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Há 4 dias Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Advogada suspeita de transferir vítimas de exploração sexual para outro cativeiro é presa no RS
Há 6 dias Advogada suspeita de transferir vítimas de exploração sexual para outro cativeiro é presa no RS
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados