EBC tem três finalistas no prêmio de jornalismo Vladimir Herzog

Os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) têm três representantes entre os finalistas do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. São duas produções da TV Brasil e uma fotografia da Agência Brasil.

A relação dos indicados foi divulgada nesta segunda-feira (21) pelo Instituto Prêmio Vladimir Herzog, organizador da premiação.

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A 48ª edição do prêmio teve 346 produções inscritas. Foram selecionados três finalistas para cada uma das sete categorias: arte, fotografia, texto, vídeo, áudio, multimídia e livro-reportagem.

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O fotógrafo Tomaz Silva, da Agência Brasil no Rio de Janeiro, disputa com o trabalho Viúva se despede do marido morto na operação policial mais letal do Rio de Janeiro .

A fotografia que retrata a dor de Fernanda da Silva Martins foi feita no Complexo do Alemão, em outubro de 2025. O trabalho fotojornalístico foi republicado em jornais e sites do país e do exterior .

Para Tomaz Silva, a publicação da imagem foi uma forma de “usar a visibilidade de um veículo de comunicação pública para retratar os sentimentos de uma mulher que, ao mesmo tempo, era a dor de toda uma comunidade”.

Caminhos da Reportagem

A TV Brasil concorre na categoria vídeo com dois episódios do programa Caminhos da Reportagem.

Um deles é o programa Trabalho escravo doméstico: silêncio e servidão , que foi ao ar em 20 de abril de 2026.

A produção jornalística leva ao telespectador histórias de mulheres que foram escravizadas e discute formas de aprimorar o pós-resgate.

Participaram da equipe Marieta Cazarré, Paulo Leite, Ana Graziela Aguiar, Ana Passos, Cleiton Freitas, Patrícia Araújo, Gabriel Penchel, JM Barbosa, Rogério Verçoza, Sigmar Gonçalves, Alexandre Souza, Marcelo Vasconcelos, Rafael Carvalho, Rivaldo Martins, Aleixo Leite, Caroline Ramos, Wagner Maia.

O outro episódio, O Eterno Abril de Carajás: 30 anos de um massacre , repercute uma das maiores repressões policiais da história do país no campo, que resultou em 21 mortes e dezenas de feridos em Eldorado do Carajás, no Pará, em 1996.

O programa foi exibido em 13 de abril de 2026. Participaram da produção Thiago Padovan, Acácio Barros, JM Barboza, Rafael Carvalho, Márcio Garoni, Rodrigo Botosso, Nelson Lin, Fábio de Albuquerque.

Para a diretora de Jornalismo da EBC, Myrian Pereira, ter a Agência Brasil e a TV Brasil indicadas em categorias tão expressivas como Fotografia e Vídeo no Prêmio Vladimir Herzog é motivo de muito orgulho para toda a EBC.

"Esse resultado reflete o talento, o rigor ético e a dedicação diária das nossas equipes de reportagem e fotografia. Estar na final de uma premiação que é símbolo da luta pela democracia e pelos direitos fundamentais no Brasil confirma que estamos no caminho certo: fazendo um jornalismo de profundidade, necessário, plural e voltado para dar voz às transformações e dores da nossa sociedade", disse.

Veja a lista completa de finalistas .

Premiação

O resultado final da 48ª edição será conhecido em 30 de setembro, com transmissão ao vivo pelo canal do prêmio no YouTube .

A premiação é uma homenagem ao jornalista Vladimir Herzog, torturado e assassinado pela ditadura militar em 25 de outubro de 1975, nas dependências do Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi), em São Paulo.

O DOI-Codi foi o principal órgão de repressão política, detenção e tortura do regime militar (1964-1985). À época, o regime autoritário forjou que a morte teria sido suicídio.

Outros prêmios

A premiação tem o objetivo valorizar personalidades e profissionais da comunicação que se destacam na promoção dos direitos humanos fundamentais.

A EBC já obteve conquistas em edições anteriores. Em 2024, por exemplo, a Agência Brasil e a TV Brasil venceram nas categorias fotografia e vídeo .

Em 2025, o episódio Mães de Luta, do Caminhos da Reportagem, recebeu menção honrosa .