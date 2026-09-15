Terça, 15 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
10°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,15
Euro
R$ 5,95
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Em carta aos candidatos, Fenaj pede valorização dos jornalistas
Saúde São Paulo tem quatro novos casos de sarampo; total chega a 36 este ano
Saúde Cirurgias eletivas pelo SUS passam de 7,5 milhões no primeiro semestre
Economia Bets reduzem consumo e atividade econômica, diz pesquisa da USP
Justiça Depoimento de Vorcaro à PF é adiado após pedido da defesa
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
Direitos Humanos Direitos Humanos

Morre a ativista política e feminista Amelinha Teles, aos 81 anos

Torturada na ditadura, atuou para implantação da Lei Maria da Penha

15/09/2026 às 14h24
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A ativista política e feminista Amelinha Teles morreu nesta terça-feira (15), aos 81 anos. Presa em 28 de dezembro de 1972, foi levada à Operação Bandeirantes (Oban), onde passou por sessões de torturas.

Amelinha foi castigada pelo major do exército Carlos Alberto Brilhante Ustra, então comandante do DOI-Codi de São Paulo. De acordo com o Memórias da Ditadura, seu marido César Augusto Teles e seu companheiro de militância Carlos Nicolau Danielli também foram levados ao órgão de repressão. Ela testemunhou o assassinato de Danielli.

Continua após a publicidade
Anúncio

Seus filhos, Edson e Janaína, com 4 e 5 anos de idade, à época, também foram sequestrados e levados à Oban, onde viram os pais serem torturados.

Continua após a publicidade
Anúncio

Feminista, participou do Jornal Brasil Mulher , na década de 1970, e teve papel importante na efetivação da Lei Maria da Penha como advogada e formadora de Promotoras Legais Populares.

Violações de direitos

Amelinha Teles foi uma das entrevistadas do podcast Perdas e Danos , da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) . A segunda temporada, lançada este ano, investigou quem saiu lucrando com o regime de exceção iniciado em 1964.

Amelinha atuou em pesquisa que faz parte da iniciativa coordenada pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), “Responsabilidades de empresas por violações de direitos durante a ditadura”.

Uma de suas frases alerta para a importância de continuar a olhar para o período ditatorial:

"Nós temos que enfrentar o passado, sim, porque o presente está sendo ameaçado o tempo todo com os fantasmas do passado. Não adianta, não tem que virar a página, não dá para virar a página. A página tem que ser lida e compreendida, depois é que você vira, entendeu?".

A pesquisadora também faz uma reflexão sobre a perda coletiva que é a morte de uma pessoa que luta pelo fortalecimento democrático do Brasil.

"Cada pessoa que é assassinada, que está na luta junto com a gente, que a gente não volta mais a falar com ela, é nossa experiência de construção dos valores democráticos que nós perdemos. Nós vamos perdendo, perdendo, então a gente fica reduzida até no campo das ideias. Você começa a ter medo de pensar na liberdade, na criação, sabe? Expandir ideias. E nós precisamos recuperar isso."

A Rede de Desenvolvimento Humano postou no Instagram homenagem a Amelinha.

[Post Instagram]

“Hoje perdemos nossa companheira Amelinha Teles, mas a história da luta das mulheres brasileiras perde muito mais do que uma militante: perde uma mulher que fez da coragem, da memória e da resistência uma forma de vida.”

A Rede também escreveu: “Sua voz, sua indignação e sua capacidade de transformar dor em luta continuarão entre nós; porque mulheres como Amelinha não partem por inteiro: ficam nas batalhas que ajudaram a construir, nas companheiras que inspiraram e no mundo mais justo que nunca deixaram de sonhar e lutar para construir”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Direitos Humanos Reconhecimento da culpa do Estado na morte de Marighella faz 30 anos Direitos Humanos Plataformas vão informar canais de denúncia de violência contra mulher Direitos Humanos Número de lares com idosos em insegurança alimentar cai em dois anos
Direitos Humanos UFRJ homenageia vítimas da ditadura com diplomas póstumos Direitos Humanos Unicef: 15 milhões de crianças foram expostas a conteúdo sexual online Direitos Humanos Movimento contra violência sexual lança site para facilitar denúncias
Direitos Humanos Cai número de assassinatos no campo, mas aumenta o de conflitos
Tenente Portela, RS Atualizado às 20h15 - Fonte: ClimaTempo
10°
Tempo nublado

Mín. Máx. 18°

Qua 19°C 6°C
Qui 22°C 8°C
Sex 22°C 11°C
Sáb 16°C 15°C
Dom 25°C 16°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Acidente na BR-163 envolve veículo e carroça em Barra do Guarita
Há 1 dia Acidente na BR-163 envolve veículo e carroça em Barra do Guarita
Velório de carroceiro será nesta terça-feira em Esquina Jaboticaba
Há 12 horas Velório de carroceiro será nesta terça-feira em Esquina Jaboticaba
Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Há 5 dias Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
CORPO CARBONIZADO É ENCONTRADO DENTRO DE VEÍCULO  INCENDIADO EM CORONEL BICACO 
Há 2 dias CORPO CARBONIZADO É ENCONTRADO DENTRO DE VEÍCULO  INCENDIADO EM CORONEL BICACO 
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados