Terça, 15 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
10°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,15
Euro
R$ 5,95
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Em carta aos candidatos, Fenaj pede valorização dos jornalistas
Saúde São Paulo tem quatro novos casos de sarampo; total chega a 36 este ano
Saúde Cirurgias eletivas pelo SUS passam de 7,5 milhões no primeiro semestre
Economia Bets reduzem consumo e atividade econômica, diz pesquisa da USP
Justiça Depoimento de Vorcaro à PF é adiado após pedido da defesa
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Economia Economia

Tesouro honra R$ 79,95 m em dívidas de estados e municípios em agosto

Desembolsos desde 2016 somam R$ 89,66 bilhões

15/09/2026 às 13h23
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A União pagou, em agosto, R$ 79,95 milhões em dívidas de estados e municípios, na condição de garantidora de operações de crédito contratadas pelos entes subnacionais. Com isso, o valor desembolsado pelo Tesouro Nacional para cobrir parcelas não quitadas pelos devedores chegou a R$ 3,13 bilhões no acumulado de 2026.

Os dados constam do Relatório Mensal de Garantias Honradas pela União em Operações de Crédito e Recuperação de Contragarantias (RMGH), divulgado nesta terça-feira (15) pelo Tesouro Nacional.

Continua após a publicidade
Anúncio

Desde 2016, a União desembolsou R$ 89,66 bilhões para honrar garantias em operações de crédito de estados e municípios. No mesmo período, recuperou R$ 6,06 bilhões por meio da execução de contragarantias. Somente em agosto deste ano, foram recuperados R$ 70 mil.

Continua após a publicidade
Anúncio

Segundo o Tesouro Nacional, o principal fator que explica o baixo volume de recursos recuperados é a participação de diversos estados no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), mecanismo que prevê a suspensão temporária da execução das contragarantias.

De acordo com o órgão, cerca de R$ 79,85 bilhões das garantias honradas desde 2016 referem-se a estados que participam ou participaram do regime. Além disso, há R$ 1,90 bilhão relacionado à compensação por perdas de arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) decorrentes da Lei Complementar nº 194/2022.

Outros R$ 522,39 milhões não podem ser recuperados em razão de decisões judiciais que impedem a execução das contragarantias.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Economia Bets reduzem consumo e atividade econômica, diz pesquisa da USP Economia Vendas no comércio caem 0,8% em julho, com “ressaca” da Copa do Mundo Economia Conselho regulamenta crédito para taxistas e motoristas de aplicativo
Economia Move Brasil terá R$ 30 bilhões para crédito de veículos Economia Estados e municípios têm limite de crédito para 2026 ampliado Economia Mercado projeta corte da Selic para 13,75%
Economia Encontro sobre futuro profissional deve reunir 15 mil jovens no Rio Economia Bancários rejeitam proposta da Caixa e mantêm greve nacional Economia INPC tem variação negativa em agosto e soma 3,98% em 12 meses
Tenente Portela, RS Atualizado às 20h15 - Fonte: ClimaTempo
10°
Tempo nublado

Mín. Máx. 18°

Qua 19°C 6°C
Qui 22°C 8°C
Sex 22°C 11°C
Sáb 16°C 15°C
Dom 25°C 16°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Acidente na BR-163 envolve veículo e carroça em Barra do Guarita
Há 1 dia Acidente na BR-163 envolve veículo e carroça em Barra do Guarita
Velório de carroceiro será nesta terça-feira em Esquina Jaboticaba
Há 12 horas Velório de carroceiro será nesta terça-feira em Esquina Jaboticaba
Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Há 5 dias Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
CORPO CARBONIZADO É ENCONTRADO DENTRO DE VEÍCULO  INCENDIADO EM CORONEL BICACO 
Há 2 dias CORPO CARBONIZADO É ENCONTRADO DENTRO DE VEÍCULO  INCENDIADO EM CORONEL BICACO 
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados