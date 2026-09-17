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Tenente Portela RECAPEAMENTO

PREPARAÇÃO PARA RECAPEAMENTO AVANÇA NA AVENIDA SANTA ROSA EM TENENTE PORTELA

A lavagem da pista começou na quarta-feira, 16, e prossegue nesta quinta-feira, 17

17/09/2026 às 11h37
Por: Redação
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PREPARAÇÃO PARA RECAPEAMENTO AVANÇA NA AVENIDA SANTA ROSA EM TENENTE PORTELA

 

As equipes responsáveis pelo recapeamento asfáltico das vias centrais de Tenente Portela concentram os trabalhos na Avenida Santa Rosa. A lavagem da pista começou na quarta-feira, 16, e prossegue nesta quinta-feira, 17, preparando o trecho para receber o novo pavimento.

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Nesta etapa, o recapeamento da Avenida Santa Rosa será executado no trecho compreendido entre a rótula da Corsan e a Praça Tenente Bins. A lavagem e a preparação da pista já estão em andamento, e a previsão é de que a aplicação da nova camada asfáltica, com três centímetros de espessura, comece na próxima semana.

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O serviço havia iniciado pelo entorno da Praça do Imigrante, dentro do projeto de requalificação das vias centrais do município. Com a instalação do Acampamento Farroupilha naquela região, a logística da obra precisou ser reorganizada, permitindo que as equipes avançassem para outro ponto contemplado pelo cronograma.

Antes da aplicação do asfalto, os trechos passam por etapas de preparação, com correção de irregularidades, adequações necessárias e limpeza da superfície, garantindo as condições adequadas para a execução do novo revestimento.

O projeto prevê a renovação do pavimento em aproximadamente dois quilômetros de vias urbanas, com os serviços sendo executados de forma gradativa conforme o avanço das frentes de trabalho e as condições de cada trecho.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

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