Quarta, 23 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
19°

Tempo limpo

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,16
Euro
R$ 5,88
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Justiça Por unanimidade, STF iguala tempo de licenças-maternidade e adotante
Justiça Fux pede a Senado posição sobre acessos de Vorcaro e esposa de Moraes
Saúde Em 30 anos, obesidade triplica no país e atinge 1/4 da população
Justiça Flagrante por drogas gera mais prisão preventiva do que outros crimes
Saúde Planos de saúde terão que cobrir DIU hormonal em casos de endometriose
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Justiça Justiça

Fux pede a Senado posição sobre acessos de Vorcaro e esposa de Moraes

Ministro entendeu que o caso não viola intimidade ou dados pessoais

23/09/2026 às 16h35
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Gustavo Moreno/STF
© Gustavo Moreno/STF

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de dez dias para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se manifestar sobre o pedido de acesso a eventuais registros de entrada e saída da advogada Viviane Barci, esposa do ministro Alexandre de Moraes, e do ex-banqueiro Daniel Vorcaro no Senado.

Fux é o relator do mandado de segurança no qual o vereador de Curitiba Guilherme Kilter (Novo) pede que a Corte obrigue o Senado a fornecer eventuais registros de entrada e saída de Viviane, Vorcaro e outros citados.

Continua após a publicidade
Anúncio

Segundo o parlamentar, os pedidos de acesso aos dados foram negados pela Casa por envolver "informações de caráter pessoal".

Continua após a publicidade
Anúncio

Na decisão, Fux entendeu que o caso não “vislumbra violação da intimidade ou de informações pessoais” e determinou que a Advocacia do Senado se manifeste sobre a questão.

Além de Viviane e Vorcaro, o vereador quer acesso a eventuais registros de entrada do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, e do empresário Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nas dependências da Casa.

Fux foi sorteado relator do mandado após Alexandre de Moraes se declarar impedido de julgar o caso .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Justiça Por unanimidade, STF iguala tempo de licenças-maternidade e adotante Justiça Flagrante por drogas gera mais prisão preventiva do que outros crimes Justiça TSE cria ferramenta de IA para acesso a informações sobre eleições
Justiça Zanin nega liminar para obrigar Senado a instalar CPI sobre Master Justiça Fux vai relatar ação sobre idas da esposa de Moraes ao Senado Justiça TRE-RJ fará auditoria para definir urnas que serão fiscalizadas
Justiça Maioria do TSE mantém suspensão da campanha de Deltan ao Senado Justiça AGU reitera ação para obrigar Discord a proteger usuários Justiça TST suspende julgamento de dissídio da greve dos Correios
Tenente Portela, RS Atualizado às 16h16 - Fonte: ClimaTempo
19°
Tempo limpo

Mín. Máx. 18°

Qui 24°C 8°C
Sex 27°C 13°C
Sáb 28°C 15°C
Dom 23°C 18°C
Seg 23°C 17°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela
Há 5 dias Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela
Tenente Portela - Nota de Falecimento
Há 6 dias Tenente Portela - Nota de Falecimento
Ciclista morre após ser atropelado na RS-330, em Tenente Portela
Há 5 dias Ciclista morre após ser atropelado na RS-330, em Tenente Portela
Lula propõe criar Ministério da Segurança e aumento real do mínimo
Há 5 dias Lula propõe criar Ministério da Segurança e aumento real do mínimo
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados