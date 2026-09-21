Terça, 22 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
14°

Chuvas esparsas

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,11
Euro
R$ 5,86
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Veja como foi a segunda-feira (21) dos candidatos a presidente
Economia Senacon vai investigar 70 postos por aumento abusivo de preços
Economia Empregados da Caixa rejeitam proposta da empresa e greve continua
Saúde Rio confirma caso de raiva em cão que teve contato com morcego
Política Escolas privadas fora de locais de votação terão aulas normais no DF
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Justiça Justiça

Maioria do TSE mantém suspensão da campanha de Deltan ao Senado

Placar na Corte chega a 4 a 0, e faltam três votos

21/09/2026 às 18h50
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Lula Marques/ Agência Brasil
© Lula Marques/ Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria de votos, nesta segunda-feira (21), para manter a suspensão da campanha eleitoral do candidato ao Senado pelo Paraná Deltan Dallagnol (Novo).

Os votos foram proferidos durante o julgamento virtual que delibera sobre a manutenção da decisão individual do ministro Floriano de Azevedo Marques, que suspendeu a campanha .

Continua após a publicidade
Anúncio

Até o momento, o placar da votação está 4 votos a 0 pela manutenção da decisão . Além do relator, os votos foram proferidos pelos ministros Dias Toffoli, Villas Bôas Cueva e Estela Aranha.

Continua após a publicidade
Anúncio

Faltam os votos de André Mendonça, Nunes Marques e Sebastião Reis Júnior . A sessão será encerrada às 23h59.

No sábado (19), além de determinar a suspensão da campanha, o ministro também interrompeu as aparições do candidato no horário eleitoral gratuito no rádio e na TV e proibiu o acesso ao fundo eleitoral de campanha.

Marques atendeu ao pedido de suspensão feito pela Coligação Paraná para Todos, formada pelo PT, e entendeu que Deltan está inelegível.

A coligação recorreu ao TSE depois de o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná ter deferido o registro de candidatura de Deltan, na semana passada, por 4 votos a 3, por considerá-lo elegível.

Entenda

Antes de entrar para a política, o candidato atuou como procurador da República e chefiou a força-tarefa das investigações da Operação Lava Jato.

Em 2023, Deltan teve o mandato de deputado federal cassado pelo TSE . A decisão apontou que Deltan pediu exoneração do cargo de procurador do Ministério Público Federal (MPF) para evitar a perda do cargo e ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa.

Quando deixou o MPF, Deltan já havia sido condenado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) à pena de censura e de advertência e ainda tinha 15 procedimentos disciplinares em tramitação contra ele no órgão.

Pela legislação, são inelegíveis, pelo prazo de 8 anos, membros do Ministério Público que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração durante a tramitação de processo disciplinar .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Justiça AGU reitera ação para obrigar Discord a proteger usuários Justiça TST suspende julgamento de dissídio da greve dos Correios Justiça Fragmentação de dados dificulta prevenção de feminicídios
Justiça Dino cita Master e determina revisão de regras da CVM Justiça TSE suspende campanha de Deltan ao Senado pelo Paraná Justiça Condenados por violência doméstica terão de passar por reabilitação
Justiça Primeira Turma do STF mantém condenação de Eduardo Bolsonaro Justiça Justiça aumenta indenização a estudantes vítimas de racismo na Uerj Justiça AGU pede que STF reconheça validade do reajuste do Bolsa Família
Tenente Portela, RS Atualizado às 23h15 - Fonte: ClimaTempo
14°
Chuvas esparsas

Mín. 14° Máx. 29°

Qua 16°C 8°C
Qui 18°C 7°C
Sex 25°C 10°C
Sáb 27°C 13°C
Dom 29°C 16°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela
Há 3 dias Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela
Velório de carroceiro será nesta terça-feira em Esquina Jaboticaba
Há 7 dias Velório de carroceiro será nesta terça-feira em Esquina Jaboticaba
Tenente Portela - Nota de Falecimento
Há 4 dias Tenente Portela - Nota de Falecimento
Ciclista morre após ser atropelado na RS-330, em Tenente Portela
Há 4 dias Ciclista morre após ser atropelado na RS-330, em Tenente Portela
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados