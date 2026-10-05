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Eleições 2026: veja quem são os deputados estaduais eleitos por SP

Eduarda Campopiano foi a recordista, com 1.956.238 votos

05/10/2026 às 18h49
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O estado de São Paulo, o mais populoso do país, tem direito a 70 das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados. Os parlamentares eleitos representam a população paulista e seus interesses no Congresso Nacional.

Com 100% das urnas apuradas no domingo (4), a maior votação no estado de São Paulo foi para o candidato Lucas Pavanato (PL), que teve 3.038.438 votos, seguido por Erika Hilton (PSOL), com 1.596.472 votos, e Sâmia Bomfim (PSOL), que teve 583.107 votos.

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Neste domingo (4), no primeiro turno das Eleições 2026, os eleitores do estado de São Paulo foram às urnas para escolher presidente, senadores, governador, deputados federais e também estaduais. Os votantes elegeram 94 deputados para a Assembleia Legislativa paulista.

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Com 100% das urnas apuradas, a maior votação para a Alesp foi da candidata do Partido Liberal (PL), Eduarda Campopiano, com 1.956.238 votos. Em segundo lugar está o político Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores (PT), com 654.627 mil votos.

Veja a lista completa dos eleitos ao cargo de deputado estadual:

EDUARDA CAMPOPIANO (PL) 1.956.238

EDUARDO SUPLICY (PT) 654.627

SOFIA FAVERO (PSOL) 407.773

CARLOS GIANNAZI (PSOL) 367.861

PAULA DA BANCADA FEMINISTA (PSOL) 326.190

GIOVANNI SANCHES (PL) 235.363

ROGERIO LINS (PODE) 229.928

TENENTE COIMBRA (PL) 198.342

RAFA MINATO (MISSÃO) 185.582

DANILO JOAN (PP) 182.839

THOMAZ HENRIQUE (PL) 178.164

EDIANE MARIA (PSOL) 170.844

LUIZA ERUNDINA (PSOL) 169.567

DELEGADO OLIM (PP) 163.918

RODRIGO ASHIUCHI (PL) 162.562

MONICA DAS PRETAS (PSOL) 159.100

ITAMAR BORGES (MDB) 159.058

BRUNA FURLAN (Republicanos) 157.381

MARCOS DAMASIO (PL) 156.691

DANI ALONSO (PL) 155.574

REGINA NUNES (MDB) 154.966

DUDA HIDALGO (PT) 154.953

SARGENTO CASTRO (PP) 143.422

PROFESSORA BEBEL (PT) 142.001

CONTE LOPES (PL) 139.225

FELIPE SERTANEJO (PL) 138.277

ROGERIO NOGUEIRA (PL) 137.335

TELHADINHA - CAPITÃO TELHADA (PP) 134.006

ANA CAROLINA SERRA (PSDB) 132.881

MARIANA CONTI (PSOL) 126.344

DELEGADA GRACIELA (PL) 125.624 0.

DR. EDSON DA PAIOL (PODE) 124.394

ALEX MADUREIRA (PL) 122.704

LEONARDO GRANDINI (PT) 122.158

DANILO CAMPETTI (Republicanos) 119.904

BARROS MUNHOZ (PSD) 116.413

EMÍDIO (PT) 108.275

PAULO MANSUR (PL) 107.073

RAFAEL SARAIVA (União) 105.174

RODRIGO MAR (PT) 104.820

ENIO TATTO (PT) 102.892

REINALDO ALGUZ MDB) 101.946

MARTA COSTA (PSD) 100.083

CAIO FRANÇA (PSB) 99.840

FRANCO SARDELLI (PL) 98.375

DOUGLAS GARCIA (União) 97.410

PAULO FIORILO (PT) 96.370

DANILO BALAS (PT) 96.188

LUIZ FERNANDO (PT) 94.901

DÉBORA CAMILO (PSOL) 94.895

LETICIA AGUIAR (PL) 94.832

DONATO (PT) 94.779

CARLA MORANDO (PSD) 94.596

RICARDO MADALENA (PL) 94.319

LEANDRO BASSON (PODE) 90.934

PARDINI (PSD) 89.558

ROGÉRIO FRANCO (PL) 89.156

ANALICE FERNANDES (PSD) 88.784

DELEGADO MESQUITA (PP) 87.918

VALDOMIRO LOPES (PSB) 86.893

THAMMY MIRANDA (PSD) 85.619

BRUNO ZAMBELLI (PL) 82.946

ELY SANTOS (Republicanos) 82.559

LÉO OLIVEIRA (MDB) 82.508

THAINARA FARIA (PT) 81.485

MAURO BRAGATO (PSD) 79.157

MARINA BRAGANTE (PSB) 78.957

CORONEL PAGANOTTO (PL) 77.703

SOLANGE FREITAS (União) 77.524

JOÃO PAULO (PT) 76.371

CAMILA GODOI (União) 74.733

CARUSO (MDB) 74.480

KAKA DO AUTISMO (PODE) 74.365

BARBA (PT) 74.115

RAFAEL SILVA JR (PSD) 74.043

RODRIGO MORAES (PL) 73.787

RÔMULO (PT) 73.648

RENATA SENE (Republicanos) 73.526

MARCOLINO (PT) 72.574

JOÃO PAULO RILLO (PT) 72.486

LUCAS BOVE (PL) 71.263

CAPITÃO MOSART (PL) 70.997

ANA PERUGINI (PT) 70.737

SEBASTIÃO SANTOS (Republicanos) 68.118

FABIO FARIA DE SÁ (PODE) 68.055

LISBOA (PL) 67.413

HENRIQUE KRIGNER (NOVO) 66.512

GILMACI SANTOS (Republicanos) 66.474

ISAAC ANTUNES (PL) 61.953

FABIANA BOLSONARO (PL) 61.183

THIAGO AURICCHIO (PL) 59.942

KEIT LIMA (PSOL) 58.984

ATILA JACOMUSSI (PRD) 54.065

* Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

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