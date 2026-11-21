O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade neste sábado (21) aos atingidos pelas tempestades no Rio Grande do Sul . O temporal devastou a cidade de Tupanciretã , na madrugada de sexta-feira (20). Três pessoas morreram e há cerca de 60 feridos.

"Vamos dar nossa solidariedade ao povo da cidade de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, porque teve um tornado lá. A informação que eu tive ontem é que, de 8,6 mil casas, 8 mil tiveram destelhamento, escolas [também]", afirmou o presidente no início de uma live , com apresentação do deputado federal André Janones (Rede-MG), e veiculada pelas redes sociais . A transmissão ocorreu a partir da residência oficial da Granja do Torto, em Brasília.



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Lula também destacou a presença de autoridades do governo federal na cidade, como os ministros da Integração Nacional, Waldez Góes, e da Saúde, Alexandre Padilha, além das pastas da Casa Civil, do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que vão atuar nas localidades junto com representantes do governo estadual, incluindo o governador eleito, Luciano Zucco (PL).

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"Vamos, mais uma vez, fazer todo o esforço possível para que a gente recupere a normalidade na cidade de Tupanciertã", acrescentou Lula.

Voz rouca

Logo no começo da transmissão, o presidente disse que nunca havia ficado com rouquidão por tanto tempo, quadro que ele enfrenta por mais de uma semana.

"Espero que nos próximos dias eu esteja 100% curado", afirmou, ao destacar que os diversos exames não apontaram nenhuma anormalidade preocupante.

Para o presidente, os sintomas podem ser resultado do cansaço após um desgastante processo eleitoral. A rouquidão de Lula chegou a fazer com que o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, lesse seu discurso durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), na semana passada.

Sobre COP31 , em Antália, no sul da Turquia, o presidente destacou o que considera a presença nesta edição a mais importante do país na história da COPs.

"Desta vez, o Brasil chegou altamente preparado com propostas. Foi o país que apresentou as melhores propostas", disse Lula. Ele enfatizou, por exemplo, a proposta do mapa do caminho para o afastamento dos combustíveis fósseis, que são os principais causadores das mudanças climáticas, e da necessidade de garantir financiamento para que os países, especialmente os mais pobres, possam fazer uma transição justa.

Eleições

Ainda sobre as eleições, em que obteve virada histórica , Lula disse que havia grande expectativa no mundo inteiro.

"Houve um medo quando eu não ganhei no primeiro turno as eleições. Houve um certo pavor no mundo inteiro. Se o Brasil perdesse, seria uma derrota simbólica do país mais importante da América Latina, que ia perder o regime democrático. Então, o mundo inteiro estava inquieto."

Lula confirmou que irá, na próxima sexta-feira (27), à Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói (RJ), para agradecer aos estudantes que realizaram a primeira mobilização de rua após o primeiro turno das eleições, o que, segundo o presidente, impulsionou grandes marchas populares no país inteiro.

"Na sexta-feira da semana que vem, eu quero ir na Universidade [Federal] Fluminense, em Niterói, para fazer um agradecimento à coragem e à ousadia dos estudantes, que começaram a reviravolta da eleição no segundo turno."