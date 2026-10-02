Saída de pista e capotamento deixa condutora ferida na ERS-330

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Tenente Portela, RS
Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 6h da manhã desta sexta-feira, 2 de outubro, na ERS-330, entre Tenente Portela e Derrubadas.
De acordo com as informações iniciais, um veículo saiu da pista e acabou capotando no trecho entre Cedro Marcado e Pinhalzinho. A condutora estava sozinha no veículo e seguia no sentido Tenente Portela–Derrubadas.
A jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, onde recebe atendimento médico. As informações iniciais indicam que ela está bem.
As circunstâncias que provocaram a saída de pista ainda serão apuradas.
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