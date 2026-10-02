Sexta, 02 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
10°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,22
Euro
R$ 5,88
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Lives e cancelamento de debate marcam quinta-feira dos candidatos
Justiça Homem é preso ao tentar inavadir a sede do STF em Brasília
Justiça Fachin defende democracia e livre escolha dos eleitores
Justiça TSE decide que Globo não poderá exibir cadeira vazia em debate
Justiça Ligue 180 tem 1,5 mil denúncias de violência política contra mulher
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Política Política

Lives e cancelamento de debate marcam quinta-feira dos candidatos

Presidenciáveis realizam últimas atividades de campanha

02/10/2026 às 00h20
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Agência Brasil
© Agência Brasil

A agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (1º) incluiu lives, entrevista em podcast e atos de campanha.

>> Veja como foi o dia dos candidatos

Ronaldo Caiado (PSD)
Estava prevista a participação do candidato Ronaldo Caiado no debate da Rede Globo. O debate foi cancelado pela emissora de televisão.

Continua após a publicidade
Anúncio

Rui Costa Pimenta (PCO)
O candidato Rui Costa Pimenta não teve agenda pública de campanha.

Continua após a publicidade
Anúncio

Samara Martins (UP)
A candidata Samara Martins não teve agenda pública de campanha.

Wilson Grassi
O candidato Wilson Grassi participou de reunião com representante da Missão de Observação Eleitoral (MOE) da Organização dos Estados Americanos (OEA).

Augusto Cury (Avante)
Estava prevista a participação do candidato Augusto Cury no debate da Rede Globo. O debate foi cancelado pela emissora de televisão.

Clariana Barão (DC)
A candidata Clariana Barão participou de agenda online com a Organização dos Estados Americanos (OEA).

Edmilson Costa (PCB)
O candidato Edmilson Costa não teve agenda pública de campanha.

Flávio Bolsonaro (PL)
O candidato Flávio Bolsonaro desistiu de participar de debate na Rede Globo e fez uma transmissão ao vivo em seu perfil no Instagram na qual criticou a interferência da Justiça Eleitoral no debate previsto para hoje. "É um fato marcante negativo. Foi cancelado um debate presidencial por censura. Isso deixou de ser Justiça e passou a ser perseguição", disse.

Hertz Dias (PSTU)
O candidato Hertz Dias reuniu-se com Chavoso, youtuber e professor da Universidade de São Paulo (USP), fez panfletagem no centro de Guarulhos e visitou a Unifesp, na região metropolitana de São Paulo.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O candidato participou de entrevista no canal do YouTube Flow Podcast, no Palácio da Alvorada. Na entrevista, ele afirmou que a verba da exploração da Margem Equatorial, caso se confirme a existência de uma grande quantidade de petróleo na região, deverá ser usada para investimento na educação.

“Esse dinheiro eu quero usar para formar essa molecada. Esse país vai ter que dar um banho em chinês e americano. Cansei de ser um país em desenvolvimento. Queremos ser um país desenvolvido”.

Lula defendeu mais uma vez uma reforma no Judiciário, mudando a forma de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Tem que ter mandato [no STF]. Quero criar um conselho para escolher o ministro, não pode ser o presidente [da República]. É melhor criar um conselho da sociedade civil para indicar uma pessoa e essa pessoa passa a ser da responsabilidade da própria sociedade, e não do presidente da República”.

Renan Santos (Missão)
O candidato Renan Santos participou de ato em Niterói (RJ). No início da noite, decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou a participação do candidato no debate promovido pela Rede Globo. No entanto, a emissora anunciou o cancelamento do debate.

Romeu Zema (Novo)
Estava prevista a participação do candidato Romeu Zema no debate na Rede Globo. A emissora cancelou o debate.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

* Colaboraram Luciano Nascimento (São Luís), Marcelo Brandão (Brasília), Rafael Cardoso (Rio de Janeiro) e redação de São Paulo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Política Entidades sugerem políticas de proteção a crianças e adolescentes Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (1º) Política Eleições 2026: saiba o que pode e o que não pode no dia da votação
Política Veja como foi a quarta-feira (30) dos presidenciáveis Política Evangélicos são alvo de disputa, mas rejeitam uso eleitoral de igrejas Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (30)
Política Novas tecnologias levam Justiça Eleitoral a reforçar regras de votação Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (29) Política Confira como foi a segunda-feira (28) dos candidatos a presidente
Tenente Portela, RS Atualizado às 02h15 - Fonte: ClimaTempo
10°
Tempo nublado

Mín. Máx. 21°

Sáb 25°C 11°C
Dom 23°C 14°C
Seg 18°C 14°C
Ter 20°C 17°C
Qua 21°C 16°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Redentora - Nota de falecimento
Há 2 dias Redentora - Nota de falecimento
Acidente envolvendo três veículos com vítima fatal na BR-386 em Frederico Westphalen
Há 1 dia Acidente envolvendo três veículos com vítima fatal na BR-386 em Frederico Westphalen
Conselho do MPF tem 3 votos para manter Gonet à frente do caso Master
Há 7 dias Conselho do MPF tem 3 votos para manter Gonet à frente do caso Master
Fachin cobra manifestação da PGR sobre casos do INSS e Master
Há 6 dias Fachin cobra manifestação da PGR sobre casos do INSS e Master
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados