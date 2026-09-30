Acidente envolvendo três veículos com vítima fatal na BR-386 em Frederico Westphalen

Uma mulher morreu em um acidente de trânsito na BR-386 em Frederico Westphalen na noite desta quarta-feira, 30 de setembro. Ela tem 49 anos e não teve a identidade divulgada até a última atualização desta notícia.

O acidente ocorreu próximo ao viaduto. O VW/Gol conduzido pela mulher trafegava no sentido FW-Iraí e colidiu frontalmente com um Hyundai/i30, que seguia no sentido contrário. Um Ford/Fiesta, que seguia atrás do VW/Gol, também se envolveu no acidente.

A condutora do VW/Gol chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e Samu, mas não resistiu aos ferimento e morreu a caminho do Hospital Divina Providência. O condutor do Hyundai/i30 também precisou de atendimento hospitalar, mas as autoridades informaram que ele não corre risco. Já o motorista do Fiesta não se feriu gravemente.

A dinâmica do acidente será investigada. Segundo informações preliminares, o Hyudai i30 teria invadido a pista contrária.

A Polícia Rodoviária Federal orientou o trânsito no local e atendeu a ocorrência junto com a Brigada Militar, além do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil.