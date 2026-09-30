Colisão no guard-rail seguida de capotamento deixa dois mortos e dois feridos na BB-386, em Soledade

Um grave acidente de trânsito deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas na manhã desta quarta-feira (30), no km 244 da BR-386, em Soledade. A ocorrência foi registrada no sentido capital-interior.

Conforme informações preliminares, uma Ford Ranger, emplacada em Tio Hugo, colidiu contra o guard-rail às margens da rodovia e, na sequência, capotou.

O veículo era ocupado por quatro pessoas. Duas delas morreram no local. As outras duas sofreram ferimentos de moderada gravidade e foram socorridas e encaminhadas ao Hospital de Caridade Frei Clemente, em Soledade.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) e da concessionária ViaSul atenderam à ocorrência.

Apesar da gravidade do acidente, não há prejuízo ao fluxo de veículos na BR-386.

As circunstâncias que provocaram a colisão ainda serão apuradas.