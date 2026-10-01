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Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (1º)

Candidatos participam de debate, entrevista e atos de campanha

01/10/2026 às 10h06
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira inclui debate em televisão e entrevista em podcast. Também estão previstos encontros com apoiadores, panfletagem e visita a instituição de ensino superior em São Paulo.

Romeu Zema (Novo)
Participa de debate na Rede Globo, à noite.

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Wilson Grassi
Reunião com representante da Missão de Observação Eleitoral (MOE) da Organização dos Estados Americanos (OEA), à tarde.

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Augusto Cury (Avante)
Participa de debate na Rede Globo, à noite.

Clariana Barão (DC)
À tarde tem agenda online com a Organização dos Estados Americanos (OEA).

Flávio Bolsonaro (PL)
Participa de debate na Rede Globo, à noite.

Hertz Dias (PSTU)
Participa de panfletagem no centro da cidade de Guarulhos (SP) à tarde e visita a Unifesp, à noite.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Participa de entrevista no Flow Podcast, à noite.

Renan Santos (Missão)
Participa de ato em Niterói, à tarde, e protesto em frente à Rede Globo no Rio, à noite.

Ronaldo Caiado (PSD)
Participa de debate na Rede Globo, à noite.

Os candidatos Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP) não divulgaram a agenda pública de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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