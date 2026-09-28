Acompanhe a apuração voto a voto das Eleições 2026 em tempo real no Portal Online

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Tenente Portela, RS
O Portela Online preparou o site para você acompanhar a apuração de todos os votos das Eleições 2026 em tempo real, com base nos dados oficiais divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Logo após o encerramento da votação, os eleitores poderão conferir a contagem voto a voto de forma detalhada e transparente para:
Presidente da República;
Governador de qualquer estado do Brasil;
Senadores, deputados federais e estaduais.
Além dos resultados gerais e estaduais, a plataforma trará um panorama exclusivo de como está ocorrendo a votação em cada uma das cidades do Brasil, permitindo acompanhar o cenário político de qualquer município do país.
Acesse o Portela Online e acompanhe cada atualização da disputa eleitoral.
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