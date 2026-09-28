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Conheça os sete candidatos ao governo do Rio Grande do Sul

Estado tem 8,5 milhões de pessoas aptas a votar este ano

28/09/2026 às 08h24
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Sete candidatos concorrem ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições deste ano. Um total de 8.526.233 eleitores estão aptos a votar, dos quais 53% são mulheres e 47% homens.

Entre os 16,09% dos eleitores que declaram cor/raça, 17,1% são pardos, 74,37% são brancos e 7,79% são pretos.

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O primeiro turno acontece no dia 4 de outubro , quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.

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O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

Conheça os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.

Cesar Pontes - Cesar Augusto Pontes Ferreira (PCO)

Gabriel Souza - Gabriel Vieira de Souza (MDB)

Juliana Brizola (PDT)

Marcelo Maranata - Marcelo Maranata Soares Reinaldo (PSDB)

Priscila Voigt - Priscila Voigt Severiano (UP)

Rejane de Oliveira - Rejane Silva de Oliveira (PSTU)

Zucco - Luciano Lorenzini Zucco (PL)

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