Sábado, 26 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
29°

Tempo limpo

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,19
Euro
R$ 5,91
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Justiça STF condena Eduardo Bolsonaro por difamar deputada Tábata Amaral
Política Confira a agenda dos presidenciáveis neste fim de semana (26 e 27)
Educação Professor de ciências precisa de formação constante, diz pesquisadora
Política Veja quem são os candidatos a governador de Mato Grosso do Sul
Política Quase 1 milhão de brasileiros no exterior poderão votar nas eleições
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Política Política

Confira a agenda dos presidenciáveis neste fim de semana (26 e 27)

Candidatos participam de caminhadas, comícios e encontros

26/09/2026 às 10h39
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos candidatos à Presidência da República neste fim de semana inclui caminhadas, comícios, entrevistas e encontros com apoiadores em diferentes cidades. Há atividades previstas de campanha em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Paraná.

Romeu Zema (Novo)

Continua após a publicidade
Anúncio

Participa de atos de campanha em cidades do Sul de Minas. Pela manhã, concede entrevista para o portal Terra do Mandu em Pouso Alegre e depois se encontra com apoiadores na cidade. Às 12h, faz caminhada nos comércios de Varginha e almoça com apoiadores. No início da tarde concede entrevista ao vivo para a rádio Itatiaia de Varginha.

Continua após a publicidade
Anúncio

Ronaldo Caiado (PSD)

Pela manhã, participa de carreata em Luziânia e Cristalina. Às 13h30, participa de caminhada em Valparaíso de Goiás e às 18h30 se encontra com lideranças e apoiadores em Águas Lindas de Goiás, município no entorno do Distrito Federal.

Rui Costa Pimenta (PCO)

No início da tarde, o candidato participa do programa Análise Política da Semana, transmitido pela Causa Operária TV, com análise da conjuntura nacional e internacional e perguntas do público. Já as 18h participa de debate presidencial, transmitido ao vivo pelos podcasts Kritikê e Três Irmãos, além da rádio My News.

No domingo, às 11h, o candidato participa de ato de encerramento de campanha em São Paulo (SP).

Samara Martins (UP)

No sábado, participa de comício no Centro de São Paulo (SP), às 9h. O encontro será na Estação da Luz.

Já as 18h participa de debate presidencial, transmitido ao vivo pelos podcasts Kritikê e Três Irmãos, além da rádio My News.

Não há agenda pública divulgada para o domingo.

Wilson Grassi (Democrata)

Às 12h, concede entrevista aos canais SBT e SBT News. Às 18h, participa do debate com candidatos à presidência da República promovido pelos podcasts Kritikê e 3 Irmãos, além do canal My News.

Augusto Cury (Avante)

No sábado, cumpre agenda de campanha em Salvador (BA), das 10h às 13h. Participa de caminhada pela pacificação pelo Pelourinho e pela Feira do Empreendedor.

Às 16h30, inicia agenda de campanha em Caeté (MG). De lá, participa de caminhada pela pacificação até a Igreja Nossa Senhora de Bonsucesso.

Não há previsão de agenda pública do candidato no domingo.

Clariana Barão (DC)

Participa de debate com candidatos à Presidência da República, às 18h, promovido pelos podcasts Kritikê, Três irmãos e MyNews.

Edmilson Costa (PCB)

No sábado, participa de panfletagem no Centro de Curitiba (PR), às 10h30. Ao meio-dia, almoça com a militância. Às 14h30, participa de roda de conversa na Livraria Vertov, no bairro Mercês. Às 17h, participa de atividade de imprensa e produção de materiais. Às 18h, participa de confraternização do Bloco Vermelho, na Escadaria das Ruínas de São Francisco.

No domingo (27), participa, às 19h, de debate sobre soberania nacional e luta anti-imperialista, em Maringá (PR).

Flávio Bolsonaro (PL)

No sábado, participa de duas moto-carreatas no Rio de Janeiro (RJ).

Às 10h30, participa de moto-carreata em São João de Meriti. O trajeto inclui passagem pela Praça da Matriz e termina no bairro Vila Tiradentes.

Às 15h, participa de outra moto-carreata, desta vez em Jacarepaguá, na capital fluminense.

Não foi divulgada previsão de agenda pública do candidato para o domingo.

Hertz Dias (PSTU)

Participa, às 18h, de debate presidencial, transmitido ao vivo pelos podcasts Kritikê e Três Irmãos, além da rádio My News.

No domingo, às 18h30, participa do lançamento do livro Programa Revolucionário para o Brasil & Análise do Brasil Contemporâneo , em Brasília (DF).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

No sábado, participa da caminhada Brasil Pronto pra Mais, em São Miguel, na zona leste de São Paulo (SP). A concentração começa às 9h e a caminhada está prevista para as 10h.

O candidato não tem agenda pública prevista para domingo.

Renan Santos (Missão)

No sábado, participa de encontros com apoiadores em Minas Gerais. Às 10h, estará em Divinópolis e, às 20h30, em Belo Horizonte.

No domingo, participa de encontro com apoiadores em Salvador (BA), às 16h.

*A ordem de apresentação da agenda dos candidatos à Presidência segue rodízio diário em ordem alfabética.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Política Veja quem são os candidatos a governador de Mato Grosso do Sul Política Quase 1 milhão de brasileiros no exterior poderão votar nas eleições Política Saiba quem são os candidatos ao governo de Mato Grosso
Política Conheça os candidatos ao governo de Goiás nas eleições deste ano Política Eleições 2026: saiba quem são os candidatos ao governo do DF Política Confira como foi a sexta-feira (25) dos presidenciáveis
Política Sarney é internado no Sírio-Libanês para tratar pneumonia Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (25) Política Rio Grande do Norte tem oito candidatos a governador; conheça
Tenente Portela, RS Atualizado às 12h15 - Fonte: ClimaTempo
29°
Tempo limpo

Mín. 16° Máx. 30°

Dom 29°C 18°C
Seg 32°C 19°C
Ter 30°C 19°C
Qua 18°C 14°C
Qui 19°C 11°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Tenente Portela - Nota de falecimento
Há 3 dias Tenente Portela - Nota de falecimento
Tempestade, ventos fortes e granizo deixam Região Sul em alerta
Há 5 dias Tempestade, ventos fortes e granizo deixam Região Sul em alerta
Bombeiros encontram helicóptero com corpo do cantor Rick
Há 4 dias Bombeiros encontram helicóptero com corpo do cantor Rick
Ministério da Justiça demite Eduardo Bolsonaro por abandono de cargo
Há 5 dias Ministério da Justiça demite Eduardo Bolsonaro por abandono de cargo
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados