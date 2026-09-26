Saiba quem são os candidatos ao governo de Mato Grosso

Seis candidatos concorrem ao governo de Mato Grosso nas eleições de 2026. No estado, 2.638.230 eleitores estão aptos a votar.

Desse total, 51% são mulheres e 49%, homens . Entre os eleitores que declararam cor/raça, 59,85% são pessoas pardas; 27,16%, brancas; 10,21%, pretas; 2,17%, indígenas; e 0,62%, amarelas.

Continua após a publicidade

O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro. Se houver segundo turno, será em 25 de outubro.

Continua após a publicidade

Serão escolhidos os chefes do Poder Executivo - presidente da República e governadores - e seu vices, além dos representantes para compor o Legislativo, tanto no âmbito federal como no estadual e distrital - senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais.

Conheça os candidatos ao governo de Mato Grosso, em ordem alfabética de acordo com o nome que aparece na urna eletrônica:

Doutora Natasha - Natasha Slhessarenko Fraife Barreto (Mato Grosso para Todos)

Mauricio Coelho - Mauricio Coelho de Souza Junior (Mobiliza)

Otaviano Pivetta - Otaviano Olavo Pivetta (Mato Grosso não Pode Parar)

Rafaell Milas - Rafaell Milas de Oliveira (Missão)

Sargento Laudicério - Laudicério Aguiar Machado (Agir)

Wellington Fagundes - Wellington Antonio Fagundes (Coração da Gente)