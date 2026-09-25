Sexta, 25 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
23°

Tempo limpo

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,19
Euro
R$ 5,92
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Saúde Anvisa proíbe propaganda de caneta emagrecedora Semavy
Política Sarney é internado no Sírio-Libanês para tratar pneumonia
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (25)
Política Rio Grande do Norte tem oito candidatos a governador; conheça
Política Veja quem está na disputa pelo governo do estado em Sergipe
Feira Negócios Daqui
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Política Política

Rio Grande do Norte tem oito candidatos a governador; conheça

Estado tem quase 2,7 milhões de pessoas aptas a votar

25/09/2026 às 09h15
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Oito candidatos concorrem ao governo do Rio Grande do Norte nas eleições deste ano. No estado, 2.660.565 eleitores estão aptos a votar. Desse total, 53% são mulheres e 47% homens.

Entre os eleitores que declararam cor/raça, 58,2% são pardos, 32,53% são brancos e 8,43%, pretos. Amarelos e indígenas não chegam a 1%.

Continua após a publicidade
Anúncio

O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro , quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.

Continua após a publicidade
Anúncio

O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

Conheça os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.

Allyson - Allyson Leandro Bezerra Silva (União)

Álvaro Dias - Álvaro Costa Dias (PL)

Arinalda do MLB - Arinalda Vasconcelos de Medeiros (UP)

Cadu de Lula - Carlos Eduardo Xavier (PT)

Dário Barbosa - Dario Barbosa de Melo (PSTU)

Henrique Lyra - Henrique Othon Costa de Lyra (PCO)

Professor Roberio Paulino - Roberio Paulino Rodrigues (PSOL)

Rodrigo Bolsonaro - Karlo Rodrigo Lucio Vieira (AGIR)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Política Sarney é internado no Sírio-Libanês para tratar pneumonia Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (25) Política Veja quem está na disputa pelo governo do estado em Sergipe
Política Veja quem irá concorrer ao governo do estado no Piauí Política Confira quem são os seis candidatos a governador da Paraíba Política Saiba quem disputa o governo estadual em Pernambuco
Política Eleitores do Maranhão têm oito candidatos a governador; conheça Política Ceará tem oito candidatos a governador, veja quais são Política Conheça os seis candidatos a governador da Bahia
Tenente Portela, RS Atualizado às 10h16 - Fonte: ClimaTempo
23°
Tempo limpo

Mín. 14° Máx. 28°

Sáb 30°C 16°C
Dom 24°C 18°C
Seg 23°C 19°C
Ter 27°C 17°C
Qua 18°C 14°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela
Há 7 dias Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela
Tenente Portela - Nota de falecimento
Há 1 dia Tenente Portela - Nota de falecimento
Tempestade, ventos fortes e granizo deixam Região Sul em alerta
Há 4 dias Tempestade, ventos fortes e granizo deixam Região Sul em alerta
Primeira Turma do STF mantém condenação de Eduardo Bolsonaro
Há 7 dias Primeira Turma do STF mantém condenação de Eduardo Bolsonaro
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados