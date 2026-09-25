Ceará tem oito candidatos a governador, veja quais são

Tempo limpo
Tenente Portela, RS
Oito candidatos concorrem ao governo do Ceará nas eleições deste ano. No estado, 6.998.494 eleitores estão aptos a votar. Desse total, 53% são mulheres e 47% homens.
Entre os eleitores que declararam cor/raça, 69,53% são pardos, 22,94% são brancos, 6,65% pretos, 0,5% é amarelo e 0,38%, indígena.
O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro , quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.
O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.
Conheça os candidatos ao governo do Ceará. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.
Ciro Gomes - Ciro Ferreira Gomes (PSDB)
Danilo Soares - Danilo Soares Sousa (Democrata)
Delegado Huggo - Huggo Leonardo de Lima Anastacio (Missão)
Elmano de Freitas - Elmano de Freitas da Costa (PT)
Ieri Braga - Ieri de Sousa Braga Junior (PCO)
Serley Leal - Serley de Souza Leal (UP)
Vera Lúcia - Vera Lucia da Silva (Novo)
Mín. 14° Máx. 28°