Confira quem são os seis candidatos a governador da Paraíba

Seis candidatos concorrem ao governo da Paraíba nas eleições deste ano. No estado, 3.247.397 eleitores estão aptos a votar. Desse total, 53% são mulheres e 47% homens.

Entre os eleitores que declararam cor/raça, 62,05% são pardos, 29,15% são brancos, 7,6% são pretos, 0,68% é indígena e 0,52%, amarelo.

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O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro, quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.

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O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

Conheça os candidatos ao governo da Paraíba. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.

Camilo Duarte - Camilo Sobreira Duarte Filho (PCO)

Cícero Lucena - Cícero de Lucena Filho (MDB)

Efraim Filho - Efraim de Araújo Morais Filho (PL)

Lucas Ribeiro - Lucas Ribeiro Novais de Araújo (PP)

Pedro Coutinho - Pedro Jorge Coutinho Guerra (DC)

Yuri Ezequiel - Yuri Ezequiel de Lima Silva (UP)