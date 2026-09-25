Veja quem está na disputa pelo governo do estado em Sergipe

Seis candidatos concorrem ao governo de Sergipe nas eleições deste ano. No estado, 1.740.124 eleitores estão aptos a votar. Desse total, 53% são mulheres e 47% homens.

Entre os eleitores que declararam cor/raça, 66,75% são pardos, 19,66% são brancos e 12,76%, pretos. Amarelos e indígenas não somam 1%.

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O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro , quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.

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O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

Conheça os candidatos ao governo de Sergipe. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.

Dr. Helton - José Helton Silva Monteiro (PSOL)

Emanuel Cacho - Emanuel Messias Oliveira Cacho (PSDB)

Fábio - Fábio Cruz Mitidieri (PSD)

Ricardo Marques - Jose Ricardo Marques dos Santos (PL)

Taty Cristina de Jesus - Tatiana Cristina Santos de Jesus (DC)

Valmir de Francisquinho - Valmir dos Santos Costa (Republicanos)