Eleições 2026: saiba quem são os candidatos ao governo do DF

Dez candidatos concorrem ao governo do Distrito Federal (GDF) nas eleições de 2026. No total, 2.253.132 eleitores estão aptos a votar.

Desse total, 54% são mulheres e 46%, homens . Entre os eleitores que declararam cor/raça, 49,17% são pessoas pardas; 38,02%, brancas; 11,71%, pretas; 0,89%, amarelas; e 0,22%, indígenas.

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O primeiro turno das eleições ocorre no dia 4 de outubro. Em eventual segundo turno, os eleitores voltam às urnas em 25 de outubro.

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Serão escolhidos os chefes do Poder Executivo - presidente da República e governadores - e seu vices, além dos representantes para compor o Legislativo, tanto no âmbito federal como no estadual e distrital - senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais.

Conheça os candidatos ao governo do Distrito Federal, em ordem alfabética de acordo com o nome que aparece na urna eletrônica:

Cappelli - Ricardo Garcia Cappelli (PSB)

Celina Leão - Celina Leao Hizim Ferreira (Propósito e Ação)

Elisson - Elisson Ferreira Freire (Agir)

Expedito Mendonça - Expedito Carneiro de Mendonça (PCO)

Kiko Caputo - Francisco Queiroz Caputo Neto (Novo)

Leandro Grass - Leandro Antônio Grass Peixoto (DF do Povo)

Paula Belmonte - Paula Moreno Paro Belmonte (Federação PSDB Cidadania)

Professor Robson - Robson Raymundo da Silva (PSTU)

Professora Samara Mineiro - Samara Mineiro Oliveira (UP)

Rico Pinheiro - Alderico da Silva Pinheiro Filho (PRTB)