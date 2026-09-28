Terça, 29 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
20°

Parcialmente nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,22
Euro
R$ 5,94
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Confira como foi a segunda-feira (28) dos candidatos a presidente
Justiça TSE recebeu mais de 50 mil denúncias de propaganda irregular
Justiça Zanin libera acesso gratuito a sites da Justiça Eleitoral nas eleições
Justiça Governo cobra na Justiça gastos do SUS com tratamento de apostadores
Justiça AGU pede 72 horas para se manifestar sobre ações para liberar bets
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Geral Geral

PF prende candidato de extrema direita por depredar patrimônio da UnB

Wilker Leão é conhecido por tentar ridicularizar alunos e professores

28/09/2026 às 14h36
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou nota de repúdio contra “atos de violência e depredação de patrimônio público” que teriam sido praticados por um candidato de extrema direita no campus universitário.

Segundo a UnB, Wilker Leão, candidato a deputado federal pelo Novo, foi preso em flagrante pela Polícia Federal, após depredar pinturas em muro do Instituto de Artes, acompanhado de apoiadores que teriam agredido estudantes no local.

Continua após a publicidade
Anúncio

Em nota, a universidade associa o ataque a “métodos adotados pela extrema-direita” que, além de ilegais, “são covardes, porque só se viabilizam na impossibilidade do debate qualificado”.

Continua após a publicidade
Anúncio

“Por isso, a união da comunidade em defesa da Universidade é tão importante.”

Leão tem sido pivô de uma série de conflitos com a comunidade universitária. Recentemente, ele foi expulso da UnB, onde cursava História, após processo disciplinar que o condenou por gravar sem consentimento professores e alunos, com o objetivo de ridicularizá-los .

Em abril, acompanhado de outros militantes de direita, chegaram a convocar um ato na UnB que estimulava violência contra estudantes da instituição . Na convocação, foram feitas menções como “trocar porrada com os vermes” e “porrada nos comunistas”.

Protocolo de segurança

Neste domingo, Leão retornou ao campus para pichar o muro do Instituto de Artes. A UnB, então, colocou em prática o protocolo de segurança previsto para esse tipo de situação.

“Forças policiais foram acionadas e houve prisão em flagrante pela Polícia Federal. A Universidade está adotando todas as providências administrativas e jurídicas cabíveis para a apuração dos fatos e responsabilização dos envolvidos”, detalhou a UnB.

A universidade disse se solidarizar com os estudantes agredidos durante o episódio; que prestará o apoio necessário a todos que tenham sido prejudicados; e, por fim, que “seguirá firme na defesa de sua comunidade, de seus espaços e da convivência democrática”.

A Agência Brasil aguarda manifestação dos advogados de defesa do candidato sobre o ocorrido.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Geral Eleição e inteligência artificial é o tema do Caminhos da Reportagem Geral Mega-Sena acumula para R$ 45 milhões; confira os números sorteados Geral Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 38 milhões nesta quinta-feira
Geral Anac muda regras em caso de atrasos e cancelamentos de voos Geral Mega-Sena acumula para R$ 38 milhões; confira os números sorteados Geral IA e vídeos falsos superam fake news como maior ameaça à democracia
ACIDENTE Bombeiros encontram helicóptero com corpo do cantor Rick Geral Jornalista Zuenir Ventura morre aos 95 anos Geral Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 32 milhões nesta terça-feira
Tenente Portela, RS Atualizado às 01h16 - Fonte: ClimaTempo
20°
Parcialmente nublado

Mín. 19° Máx. 28°

Qua 19°C 16°C
Qui 19°C 12°C
Sex 23°C 10°C
Sáb 17°C 12°C
Dom 21°C 15°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Tenente Portela - Nota de falecimento
Há 5 dias Tenente Portela - Nota de falecimento
Bombeiros encontram helicóptero com corpo do cantor Rick
Há 6 dias Bombeiros encontram helicóptero com corpo do cantor Rick
Fux pede a Senado posição sobre acessos de Vorcaro e esposa de Moraes
Há 5 dias Fux pede a Senado posição sobre acessos de Vorcaro e esposa de Moraes
Trama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da pena
Há 4 dias Trama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da pena
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados