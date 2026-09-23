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Mega-Sena acumula para R$ 38 milhões; confira os números sorteados

Números sorteados foram: 24 - 25 - 28 - 37 - 47 - 55

23/09/2026 às 00h19
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Marcello Casal jr/Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.061 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (22). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 38 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 24 - 25 - 28 - 37 - 47 - 55

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  • 39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 42.199,06 cada
  • 2.148 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.262,94 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (24), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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