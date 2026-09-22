Terça, 22 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
10°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,11
Euro
R$ 5,86
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Geral Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 32 milhões nesta terça-feira
Política Veja como foi a segunda-feira (21) dos candidatos a presidente
Economia Senacon vai investigar 70 postos por aumento abusivo de preços
Economia Empregados da Caixa rejeitam proposta da empresa e greve continua
Saúde Rio confirma caso de raiva em cão que teve contato com morcego
Feira Negócios Daqui
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Geral Geral

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 32 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até às 20h

22/09/2026 às 08h03
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (22) prêmio estimado em R$ 32 milhões. As seis dezenas do concurso 3.061 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Continua após a publicidade
Anúncio

No último concurso, foram sorteados os números 06 - 15 - 23 - 36 - 37 - 38 e nenhum apostador acertou as seis dezenas .

Continua após a publicidade
Anúncio
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Geral Tempestade, ventos fortes e granizo deixam Região Sul em alerta Geral Mega-Sena acumula e pagará R$ 32 milhões na terça; confira dezenas Geral Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões neste domingo
Geral Aposentado ou pensionista que votar não precisará fazer Prova de Vida Geral Após semana em greve, empregados dos Correios têm dissídio na segunda Geral Bolão de Presidente Venceslau (SP) leva R$ 101 milhões na Mega-Sena
Geral CNH vencida entre junho e setembro tem validade extra até dezembro Geral Operação combate infiltração do PCC no transporte público em São Paulo Geral Inmet prevê final de semana de chuvas nas regiões Sul e Sudeste
Tenente Portela, RS Atualizado às 07h16 - Fonte: ClimaTempo
10°
Tempo nublado

Mín. Máx. 16°

Qua 18°C 6°C
Qui 24°C 9°C
Sex 27°C 13°C
Sáb 28°C 14°C
Dom 20°C 17°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela
Há 4 dias Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela
Velório de carroceiro será nesta terça-feira em Esquina Jaboticaba
Há 7 dias Velório de carroceiro será nesta terça-feira em Esquina Jaboticaba
Tenente Portela - Nota de Falecimento
Há 5 dias Tenente Portela - Nota de Falecimento
Ciclista morre após ser atropelado na RS-330, em Tenente Portela
Há 4 dias Ciclista morre após ser atropelado na RS-330, em Tenente Portela
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados