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Bolão de Presidente Venceslau (SP) leva R$ 101 milhões na Mega-Sena

Números sorteados são: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35

18/09/2026 às 00h21
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Marcello Casal Jr./Agência Brasil
© Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Um bolão com nove cotas feito em Presidente Venceslau (SP) acertou as seis dezenas do Concurso 3.059 da Mega-Sena sorteadas nesta quinta-feira (17). Os ganhadores receberão o prêmio de R$ 101.970.706,13.

O bolão foi feito na lotérica Cantinho da Sorte e apostou sete números.

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Os números sorteados são: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35

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  • 98 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 31.664,29 cada
  • 6.697 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 763,77 cada

Apostas

Para o próximo concurso, no domingo (20), o prêmio principal está estimado em R$ 28 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (19), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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