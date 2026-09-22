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Segurança alimentar e povos indígenas têm R$ 64,3 milhões em crédito

Liberação extraordinária está no Diário Oficial da União

22/09/2026 às 10h05
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Elza Fiúza/Agência Brasil/Arquivo
© Elza Fiúza/Agência Brasil/Arquivo

O governo federal publicou nesta segunda-feira (21) medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 64,3 milhões ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e ao dos Povos Indígenas.

Do total autorizado, R$ 40,26 milhões serão destinados à aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar para promover a segurança alimentar e nutricional. A medida prevê o atendimento de cerca de 4 mil famílias agricultoras, por meio da ampliação das ações do programa de combate à fome.

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Outros R$ 24,02 milhões serão destinados à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), vinculada ao Ministério dos Povos Indígenas. Os recursos financiarão ações culturais e sociais dos povos indígenas , com previsão de beneficiar 1,3 mil comunidades indígenas em todo o país.

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De acordo com o texto, os recursos serão usados em caráter extraordinário para reforçar programas já existentes nas duas áreas. O crédito será financiado com recursos do Tesouro Nacional.

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