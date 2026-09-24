Quinta, 24 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
11°

Tempo limpo

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,16
Euro
R$ 5,88
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
OBITUÁRIO Tenente Portela - Nota de falecimento
Política Entidades denunciam agressões às mulheres que disputam cargos
Esportes Internacional contrata técnico Eduardo Baptista até o fim da temporada
Saúde Anvisa alerta para venda irregular de tirzepatida em pó na internet
Justiça CNJ cancela R$ 4,7 bilhões em precatórios ligados ao Master
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Geral Geral

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 38 milhões nesta quinta-feira

Apostas podem ser feitas até às 20h

24/09/2026 às 07h50
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Marcello Casal jr/Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (24) prêmio estimado em R$ 38 milhões . As seis dezenas do concurso 3.062 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de hoje em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Continua após a publicidade
Anúncio

No último concurso, foram sorteados os números 24 - 25 - 28 - 37 - 47 - 55 e nenhum apostador acertou as seis dezenas .

Continua após a publicidade
Anúncio
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Geral Anac muda regras em caso de atrasos e cancelamentos de voos Geral Mega-Sena acumula para R$ 38 milhões; confira os números sorteados Geral IA e vídeos falsos superam fake news como maior ameaça à democracia
ACIDENTE Bombeiros encontram helicóptero com corpo do cantor Rick Geral Jornalista Zuenir Ventura morre aos 95 anos Geral Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 32 milhões nesta terça-feira
Geral Tempestade, ventos fortes e granizo deixam Região Sul em alerta Geral Mega-Sena acumula e pagará R$ 32 milhões na terça; confira dezenas Geral Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões neste domingo
Tenente Portela, RS Atualizado às 07h16 - Fonte: ClimaTempo
11°
Tempo limpo

Mín. Máx. 25°

Sex 28°C 14°C
Sáb 28°C 16°C
Dom 22°C 18°C
Seg 24°C 18°C
Ter 23°C 18°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela
Há 6 dias Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela
Tenente Portela - Nota de Falecimento
Há 7 dias Tenente Portela - Nota de Falecimento
Ciclista morre após ser atropelado na RS-330, em Tenente Portela
Há 6 dias Ciclista morre após ser atropelado na RS-330, em Tenente Portela
Tenente Portela - Nota de falecimento
Há 9 horas Tenente Portela - Nota de falecimento
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados