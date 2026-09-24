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Conheça os candidatos a governador do Pará nas eleições de 2026

Seis candidatos concorrem ao cargo

24/09/2026 às 08h51
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Seis candidatos concorrem ao governo do Pará nas eleições de 2026. No estado, 6.265.355 eleitores estão aptos a votar.

Desse total, 51% são mulheres e 49%, homens. Entre os eleitores que declararam cor/raça, 76,59% são pessoas pardas; 12,79%, brancas; 9,29%, pretas; 0,89%, indígenas; e 0,44%, amarelas.

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O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro. Se houver segundo turno, será em 25 de outubro.

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Serão escolhidos os chefes do Poder Executivo - presidente da República e governadores - e seu vices, além dos representantes para compor o Legislativo, tanto no âmbito federal como no estadual e distrital - senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais.

Conheça os candidatos ao governo do Acre, em ordem alfabética de acordo com o nome que aparece na urna eletrônica:

Araceli - Araceli Maria Pereira Lemos (Federação PSOL Rede)

Dr. Daniel - Daniel Barbosa Santos (O Pará é do Povo!)

Gal Leite - Gualdina Maria Menezes Leite (UP)

Hana Ghassan - Hana Ghassan Tuma (O Pará Tá Junto)

Ruth Reis - Ruth Helena Ferreira Reis (Democrata)

Well Macedo - Wellingta Josyane Siqueira Macedo (PSTU)

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