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Conheça os candidatos ao governo do Amapá nas eleições deste ano

Cinco candidatos concorrem ao cargo

24/09/2026 às 07h50
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Cinco candidatos concorrem ao governo do Amapá nas eleições de 2026. No estado, 577.534 eleitores estão aptos a votar.

Desse total, 51% são mulheres e 49%, homens. Entre os eleitores que declararam cor/raça, 72,15% são pessoas pardas; 13,91%, brancas; 11,53%, pretas; 1,93%,indígenas; e 0,47%, amarelas.

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O primeiro turno das eleições ocorre no dia 4 de outubro. Em eventual segundo turno, os eleitores voltam às urnas em 25 de outubro.

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Serão escolhidos os chefes do Poder Executivo - presidente da República e governadores - e seu vices, além dos representantes para compor o Legislativo, tanto no âmbito federal como no estadual e distrital - senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais.

Conheça os candidatos ao governo do Acre, em ordem alfabética de acordo com o nome que aparece na urna eletrônica:

Carlos Cley - Carlos Cley Ramos Paiva (PSTU)

Clécio - Clécio Luís Vilhena Vieira (Juntos por Todo o Amapá)

Delegado Marcos - Marcos José Reategui de Souza (DC)

Dr. Furlan - Antonio Paulo de Oliveira Furlan (Trabalhar para Transformar o Amapá)

Jairo Palheta - Jairo Palheta da Silva Marques (PCO)

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