Eleições 2026: saiba quem são os candidatos ao governo do Acre

Seis candidatos concorrem ao governo do Acre nas eleições de 2026. No estado, 614.375 eleitores estão aptos a votar.

Desse total, 52% são mulheres e 48%, homens . Entre os eleitores que declararam cor/raça, 72,28% são pessoas pardas; 14,53%, brancas; 8,29%, pretas; 4,34%, indígenas; e 0,89%, amarelas.

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O primeiro turno das eleições ocorre no dia 4 de outubro. Em eventual segundo turno, os eleitores voltam às urnas em 25 de outubro.

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Serão escolhidos os chefes do Poder Executivo - presidente da República e governadores - e seu vices, além dos representantes para compor o Legislativo, tanto no âmbito federal como no estadual e distrital - senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais.

Conheça os candidatos ao governo do Acre, em ordem alfabética de acordo com o nome que aparece na urna eletrônica:

Alan Rick - Alan Rick Miranda (Trabalho da Esperança)

Dr. Luisinho - Francisco das Chagas Conceição Da Silva (Agir)

Eudo Raffael - Eudo Raffael Lima da Silva (PCB)

Mailza Assis - Mailza Assis Cameli (Avança Acre)

Thor Dantas - Thor Oliveira Dantas (Frente Ampla pelo Acre)

Tião Bocalom - Sebastião Bocalom Rodrigues (Produzir para Empregar)