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Eleições 2026: veja quem são os candidatos ao governo de Rondônia

Disputa tem seis concorrentes ao cargo

24/09/2026 às 08h51
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Seis candidatos concorrem ao governo de Rondônia nas eleições de 2026. No estado, 1.267.105 eleitores estão aptos a votar.

Desse total, 52% são mulheres e 48%, homens . Entre os eleitores que declararam cor/raça, 65,3% são pessoas pardas; 23,79%, brancas; 8,44%, pretas; 1,85%, indígenas; e 0,62%, amarelas.

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O primeiro turno das eleições ocorre no dia 4 de outubro. Em eventual segundo turno, os eleitores voltam às urnas em 25 de outubro.

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Serão escolhidos os chefes do Poder Executivo - presidente da República e governadores - e seu vices, além dos representantes para compor o Legislativo, tanto no âmbito federal como no estadual e distrital - senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais.

Conheça os candidatos ao governo do Acre, em ordem alfabética de acordo com o nome que aparece na urna eletrônica:

Adailton Furia - Adailton Antunes Ferreira (Gente que Gosta de Gente)

Expedito Netto - Expedito Goncalves Ferreira Netto (Fé Rondônia)

Hildon Chaves - Hildon de Lima Chaves (Rondônia com a Força do Trabalho e da União)

Marcos Rogério - Marcos Rogerio da Silva Brito (Juntos por Rondônia)

Pedro Abib - Pedro Abib Hecktheuer (Experiência Fé e Autoridade Rondônia Forte de Verdade - PDT/MDB)

Samuel Costa - Samuel Costa Menezes (PSB)

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