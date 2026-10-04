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Identificada mulher morta pelo Companheiro em Barra do Guarita

Feminicídio ocorreu na manhã deste domingo

04/10/2026 às 10h45 Atualizada em 04/10/2026 às 11h36
Por: Redação Fonte: Portela Online
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Identificada mulher morta pelo Companheiro em Barra do Guarita

Foi identificada a mulher morta pelo companheiro na manhã deste domingo (4), em Barra do Guarita. Segundo informações da Polícia Civil repassadas ao Portela Online, a vítima é Noraysis El Carmen Planche, natural da Venezuela. A idade dela não foi confirmada.

De acordo com a Polícia, o crime foi cometido pelo companheiro da vítima, também venezuelano, de 32 anos. Ele teria atingido Noraysis com um canivete..

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Após o crime, o homem tentou tirar a própria vida, mas foi contido pela Brigada Militar. Ele foi encaminhado pelo SAMU ao Hospital Santo Antônio, onde recebe atendimento médico. O suspeito apresentava um ferimento no pescoço e não corre risco de morte.

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Conforme a Polícia Civil, o homem será autuado em flagrante por feminicídio.

Fonte: Portela Online

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