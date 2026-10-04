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Polícia Federal prende 28 pessoas por crimes eleitorais neste domingo

Até as 9h foram instaurados 3 inquéritos e 6 crimes eleitorais

04/10/2026 às 12h19
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ao menos 28 pessoas foram detidas em sete estados e no Distrito Federal por crimes eleitorais. Os delitos foram registrados em Roraima, Acre, Rondônia, Amapá, Distrito Federal, Paraíba, Bahia e Minas Gerais.

Propaganda eleitoral irregular e compra de votos são os principais crimes investigados. Até o momento, a PF apreendeu R$ 57.379 em bens e valores. Desse total, R$ 34.228 era dinheiro em espécie.

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A Polícia Federal atua em todo o Brasil neste domingo (4) de votação na prevenção e repressão a crimes eleitorais e também na investigação de possíveis crimes contra a Justiça Eleitoral.

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Segundo o órgão, até as 9h, foram instaurados três inquéritos policiais e lavrados seis termos circunstanciados de ocorrência para apuração da prática de crimes eleitorais.

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