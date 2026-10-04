Homem mata companheira e tenta se suicidar em Barra do Guarita

Um crime de feminicídio foi registrado na manhã deste domingo (4), no centro de Barra do Guarita, no Noroeste do Rio Grande do Sul. A ocorrência envolveu um casal de estrangeiros, de nacionalidade venezuelana.

Segundo informações repassadas pela Brigada Militar ao repórter Eleandro Borges, o desentendimento teria iniciado na residência do casal, localizada na Rua Pelotas. Durante a situação, a mulher saiu do imóvel em busca de socorro e correu pela via pública, mas foi alcançada pelo companheiro.

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Ainda conforme as informações, o homem teria desferido golpes de canivete contra a mulher, que morreu no local. Após constatar a morte da companheira, o homem teria atentado contra a própria vida.

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A Brigada Militar foi acionada e, ao chegar ao local, utilizou uma arma de eletrochoque (Taser) para imobilizar o homem. Ele recebeu atendimento do Samu e foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela.

O local onde ocorreu o crime foi isolado pela Brigada Militar. O corpo da vítima permanecia na via pública, na esquina das ruas Salgado Filho e Passo Fundo, no centro de Barra do Guarita.

A Polícia Civil investiga o caso.