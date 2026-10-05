Prisão por tráfico de drogas em Três Passos

Na manhã de domingo (04/10/26), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Três Passos, com apoio da Brigada Militar, realizou ação que resultou na prisão em flagrante de um indivíduo pelo crime de tráfico de drogas.

Durante a ação policial, foram apreendidos aproximadamente 52 quilos de maconha, além de um veículo utilizado na prática delitiva.



Após a realização dos procedimentos legais, o preso será encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça.