Quinta, 29 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
16°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,35
Euro
R$ 5,96
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Esportes Brasileirão: Palmeiras fica no zero com o Santos e Flamengo agradece
Esportes Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas: as melhores atacantes do país
Educação MEC Idiomas inclui curso gratuito de coreano, com aulas e exercícios
Geral Afastamentos por vício em jogos cresceram 5 vezes em três anos
Política Em carta golpista, Flávio agradece Milei e Trump por apoio para fuga
Feira Negócios Daqui
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Polícia POLÍCIA

Polícia Civil prende quatro por tráfico de drogas

Prisão e apreens

28/10/2026 às 16h13
Por: Redação
Compartilhe:
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
TRÁFICO Polícia Civil prende quatro pessoas durante operação em Tenente Portela POLÍCIA Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Barra do Guarita POLÍCIA POLÍCIA CIVIL ALERTA PARA GOLPE ENVOLVENDO FALSA OFERTA DE EMPREGO EM CRISSIUMAL
POLÍCIA Identificada vítima encontrada às em açude no interior de Tenente Portela POLÍCIA Homem é encontrado morto em açude no interior de Tenente Portela HOMICÍDIO Homem e mulher são presos por suspeita de homicídio em Três Passos
FEMINICÍDIO Homem que matou namorada em Barra do Guarita permanece na UTI PRISÃO Prisão por tráfico de drogas em Três Passos POLÍCIA Identificada mulher morta pelo Companheiro em Barra do Guarita
Tenente Portela, RS Atualizado às 04h15 - Fonte: ClimaTempo
16°
Tempo nublado

Mín. 16° Máx. 22°

Sex 24°C 15°C
Sáb 24°C 13°C
Dom 27°C 13°C
Seg 28°C 16°C
Ter 27°C 15°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Identificada vítima encontrada às em açude no interior de Tenente Portela
Há 7 dias Identificada vítima encontrada às em açude no interior de Tenente Portela
Homem é encontrado morto em açude no interior de Tenente Portela
Há 7 dias Homem é encontrado morto em açude no interior de Tenente Portela
Acidente deixa trânsito em meia pista na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela
Há 5 dias Acidente deixa trânsito em meia pista na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela
Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Barra do Guarita
Há 5 dias Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Barra do Guarita
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados