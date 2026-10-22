Homem é encontrado morto em açude no interior de Tenente Portela

Chuva
Tenente Portela, RS
Um homem foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (22), na localidade de Linha Vargas, interior de Tenente Portela, no Noroeste do Rio Grande do Sul.
O caso foi registrado por volta das 6h, quando os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela foram acionados para atender a uma ocorrência de desaparecimento.
A equipe deslocou-se até a propriedade indicada e iniciou as buscas. Por volta das 7h05, o homem foi localizado no interior de um açude, já sem sinais vitais.
Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do ocorrido nem a identificação da vítima. A Polícia investigará o caso.
Portela Online
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